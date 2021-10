Augmentation sporadique vers un niveau de résistance de 1 830 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse hebdomadaire des prix de l’or – 23 octobre

Marché XAUUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1 830 $, 1 873 $, 1 908 $

Niveaux d’assistance : 1 789 $, 1 750 $, 1 717 $

XAUUSD Tendance à long terme : haussière

L’or est haussier sur les perspectives à long terme. Vers la fin des deux dernières semaines, le 15 octobre, le métal s’est replié pour tester à nouveau le niveau de support dynamique. Les taureaux se sont opposés à l’élan des ours au niveau de support de 1 750 $. La semaine dernière, les taureaux ont pris de l’élan et ont poussé le prix à briser le niveau de résistance de 1 789 $. Les ours ont réagi à l’augmentation sporadique des prix.

Graphique journalier de l’or, 23 octobre

L’or se négocie au-dessus des deux EMA à distance, ce qui indique que les taureaux dominent le marché de l’or avant la fermeture hebdomadaire du marché. L’EMA de 9 périodes reste au-dessus de l’EMA de 21 périodes. Le prix de l’or peut encore augmenter à mesure que l’élan des taureaux augmente, il peut pousser le prix à un niveau de 1 830 $ et au-dessus du niveau de résistance que nous venons de mentionner se trouvent des niveaux de résistance de 1 873 $ et 1 908 $. Si le niveau de résistance de 1 830 $ se maintient, le prix peut baisser vers le niveau de support de 1 789 $, et il peut baisser à 1 750 $ et 1 717 $.

XAUUSD Tendance à moyen terme : haussière

L’or est sur le mouvement haussier sur le graphique en données de 4 heures. Le mouvement haussier a commencé le 18 octobre à un niveau de support de 1 750 $ la semaine dernière. Le prix augmente régulièrement et a brisé le niveau de résistance de 1 789 $. Le prix augmentait vers le niveau de résistance de 1 831 $ mais s’est rapidement opposé aux ours pour tester à nouveau le niveau de 1 789 $.

Graphique de l’or en 4 heures, 23 octobre

Le prix se négocie au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme indication d’un marché haussier. La période de l’indice de force relative 14 est à 60 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le bas pour indiquer un signal de vente qui peut être un recul avant que le mouvement haussier ne se poursuive.