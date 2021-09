Augmente la liste des versions de Windows qui ne sont plus prises en charge par Microsoft | La technologie

Windows Thin PC, une version réduite de Windows 7 pour les ordinateurs peu performants, n’est plus qu’à quelques jours de dire au revoir.

Même si vous connaissez les versions les plus populaires de Windows, il existe également d’autres versions spéciales que Microsoft a publiées tout au long de son histoire et qui se concentrent sur des équipes très spécifiques, et l’une d’entre elles est PC léger Windows qui est sur le point de mettre fin à son soutien.

Si vous vous demandez ce qu’est exactement Windows Thin PC, vous pouvez dire que etC’est une version rognée de Windows 7 conçu pour réutiliser les équipements existants en tant que clients légers, afin de tirer le meilleur parti de votre investissement matériel.

Oui, Windows Thin PC c’est une version raccourcie de Windows 7 pour les ordinateurs peu performants qui sont plus anciens, avec des exigences matérielles assez faibles comme un processeur 1 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, un périphérique graphique DirectX9 avec un minimum de WDDM 1.0 et un lecteur de DVD-ROM amorçable.

Ce système offre une expérience client léger basée sur un bureau à distance via RemoteFX. Eh bien, si vous êtes administrateur et que vous l’utilisez, le support est sur le point de se terminer.

Car alors que Windows Thin PC a mis fin à son support général le 11 octobre 2016, Le support étendu prendra fin le 12 octobre 2021, il est donc recommandé aux administrateurs et aux organisations qui possèdent encore des PC légers Windows d’envisager la mise à niveau vers de nouveaux clients de bureau à distance.

Et c’est que Microsoft permet actuellement aux consommateurs et aux organisations d’exécuter plusieurs versions de Windows via des programmes de support généraux et étendus.

Windows Thin PC est toujours utilisé par de nombreuses organisations et celles de Redmond ont émis ce rappel concernant la fin de leur support étendu.