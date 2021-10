Augmenter la monétisation des éditeurs en entrant sur le marché OTT

La publicité OTT est une nouvelle perspective qui remodèle le paysage des médias payants

Par Amitt Sharma

Le lancement réussi de nouvelles applications de streaming a changé le paysage du visionnage. Aujourd’hui, les téléspectateurs affluent vers une variété de supports disponibles pour regarder du contenu en direct et à la demande. La pandémie a changé la façon dont les gens consomment les médias. Il y a eu un changement radical vers le divertissement over-the-top (OTT), ce qui en fait une industrie de plusieurs milliards de dollars dans le pays. Cette croissance est rapidement devenue une priorité et est devenue une priorité pour de nombreux spécialistes du marketing, car davantage de dollars publicitaires affluent vers la plate-forme.

Il y a également une prise de conscience croissante de la possibilité pour les radiodiffuseurs linéaires de faire évoluer leurs modèles et d’améliorer leurs revenus en ligne. La plupart des éditeurs connaissent la puissance et la rentabilité de la vidéo. En 2018, des titres britanniques tels que News UK prévoyaient une augmentation des revenus vidéo allant jusqu’à 30%, tandis que des études récentes montrent que le rendement basé sur la vidéo a augmenté de 10,7% en 2020, malgré de violents vents contraires pandémiques. Aux États-Unis même, 64 millions de foyers ont adopté les services OTT, ce qui représente une durée moyenne de visionnage à domicile de 86 heures de contenu OTT par mois. Dans le contexte indien, selon un rapport de RBSA, le marché OTT en Inde devrait croître à un TCAC de 28,6% au cours des quatre prochaines années. L’industrie a le potentiel de devenir une industrie de 15 milliards de dollars US au cours des neuf à dix prochaines années. Cela souligne également que l’ère de la télévision par câble et des publicités télévisées est en déclin.

Les médias en streaming sont ce que veulent les téléspectateurs d’aujourd’hui. C’est la nouvelle façon de regarder la télévision et le contenu vidéo. Fait intéressant, tout comme les plates-formes OTT perturbent l’industrie de la télévision traditionnelle, la publicité OTT est une nouvelle perspective qui remodèle le paysage des médias payants. Cependant, ce nouveau secteur nécessite certaines techniques qui profiteront à long terme aux propriétaires de médias numériques. Il est également évident que la diffusion multimédia en continu financée par la publicité continue d’être une stratégie de monétisation majeure.

Stratégiquement technique

Les diverses techniques utilisées aujourd’hui sur les plates-formes OTT incluent CSAI (insertion d’annonces côté client), dans laquelle les annonces sont directement chargées sur la boîte OTT, puis affichées au public. Cette technique a été utilisée traditionnellement car il est beaucoup plus facile de créer un événement de lecture publicitaire à l’aide de déclencheurs standard de diffusion. Deuxièmement, il est également un peu plus facile de diffuser à l’avance des publicités vidéo sur un appareil d’utilisateur final avec CSAI que d’intégrer des publicités entre les segments de contenu principaux. Cela signifierait que CSAI convient bien aux événements en direct, tels que les dernières nouvelles et les sports. Le troisième avantage est que les publicités pourraient être diffusées par téléspectateur sur l’appareil du client, la lecture des publicités pourrait être ciblée plus finement sur les détails démographiques et géographiques d’un téléspectateur, permettant ainsi la diffusion d’un ensemble plus diversifié de publicités. Cependant, les problèmes de piratage sont très courants lors de l’utilisation des techniques d’insertion d’annonces CSAI.

D’autre part, le processus SSAI (Smooth Stream ad insertion) consiste à mélanger les publicités et le contenu principal qui est ensuite diffusé sur le gadget du public dans un flux fluide, image par image. La technique associe les publicités au contenu, ce qui les libère des lacunes des publicités CSAI traditionnelles. Il n’y a donc pas de pause entre les publicités et les vidéos. Des fonctionnalités supplémentaires telles que des publicités cliquables peuvent être ajoutées ultérieurement du côté du client à l’aide de certains développements avancés. Cependant, SSAI, à ses débuts, souffrait de déficiences techniques de couture.

Néanmoins, cette technique de mesure de la diffusion publicitaire peut à la fois être confirmée et vérifiée, en fonction de la quantité de ce flux unique consommée sur l’appareil du téléspectateur. Il n’est plus nécessaire de deviner si l’annonce diffusée est diffusée, ce qui signifie que les mesures des annonces sont beaucoup plus précises entre l’annonceur et la plate-forme de distribution de contenu.

Les changeurs de jeu

Il serait juste de dire que les plates-formes OTT explorent les domaines de la technologie à travers non seulement l’intelligence artificielle, mais aussi d’autres technologies de pointe comme l’apprentissage automatique et l’analyse vidéo approfondie qui entrent dans l’ensemble du processus de diffusion de contenu en continu sur toutes les plates-formes. Certaines des techniques clés utilisées incluent la technologie de serveur publicitaire progressif, qui consiste à acquérir un contrôle exhaustif sur les objectifs d’impression, la vitesse de livraison et la limitation du nombre d’expositions sur toutes les plateformes. Les éditeurs peuvent créer un parcours de lecteur avancé avec une automatisation qui stimule l’engagement et les revenus ; L’assemblage d’annonces mixtes contrôle ce que les utilisateurs voient et optimise le flux pour diffuser de manière contextuelle des annonces de haute qualité dans chaque espace publicitaire disponible. Et enfin, la technologie vidéo moderne pour des revenus supplémentaires via un réseau de diffusion de contenu (CDN) – où des groupes de serveurs répartis géographiquement travaillent ensemble pour fournir une diffusion rapide de contenu vidéo à tous les éditeurs OTT et Web.

Selon un rapport de KPMG « The Digital First Journey », alors que la vidéo publicitaire à la demande (AVOD) reste la principale source de monétisation pour les acteurs OTT du pays, les modèles de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et Freemium voient également le jour, en grande partie sur le dos d’un contenu convaincant, y compris le sport. Le contenu sponsorisé est également devenu un outil de monétisation important, les marques intégrant les messages publicitaires dans le contenu lui-même.

La croissance de la monétisation est cependant partiellement freinée en raison des défis liés à la mesure de l’audience numérique et au piratage de contenu endémique qui doivent être résolus pour réaliser le véritable potentiel des plates-formes OTT et construire un modèle durable à l’avenir.

(L’auteur est fondateur et PDG de VDO.AI. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.