Augmenter la productivité de l’entreprise avec les communications unifiées en tant que service

À présent, vous connaissez bien ce que c’est que de travailler à domicile. Le travail à distance a été adopté dans le monde entier et, qu’on le veuille ou non, il est là pour rester. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entreprises réalisent les avantages d’une main-d’œuvre distante, de plus en plus de postes sont proposés avec des environnements de travail flexibles, voire entièrement distants.

Mais qu’avons-nous appris depuis que nous nous sommes détachés de notre bureau? Et comment la technologie peut-elle augmenter la productivité de l’entreprise, en créant plus d’emplois à faire à la maison? C’est simple. La technologie de la communication nous a permis de travailler en collaboration à partir de différents endroits.

L’adoption mondiale de ce type de technologie, dans les industries de l’hôtellerie au commerce électronique d’entreprise, suggère que le travail à distance est là pour rester. 27% de la population moyenne s’attendent à utiliser plus souvent des logiciels de visioconférence. Même après la fin de l’épidémie.

La source

Ces chiffres sont excellents. Ils nous disent que malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous avons réussi à faire fonctionner quelque chose. Le travail à distance n’est plus considéré comme une distraction ou une excuse pour se relâcher. Grâce à la technologie disponible, les employés peuvent être aussi productifs à la maison qu’au bureau. Il n’y a aucun obstacle à la communication 24h / 24 et 7j / 7.

La communication unifiée (UC) a permis aux entreprises de stimuler plus facilement leur productivité en permettant aux équipes de collaborer plus efficacement. La 5G et le SD-WAN ont révolutionné la communication unifiée en tant que service (UCaaS), la rendant accessible dans le monde entier. Si vous recherchez une solution qui aidera vos employés à travailler ensemble, à booster leur productivité et à améliorer leurs performances, vous recherchez UCaaS.

Qu’est-ce que la communication unifiée en tant que service?

Il est révolu le temps de basculer entre différentes applications et différents systèmes pour permettre à votre équipe de discuter par vidéo, d’envoyer des messages et de partager des fichiers. La communication unifiée en tant que service rassemble tous les logiciels pour créer la plate-forme de collaboration ultime.

UC incorpore:

Un message

Appel vocal

Appel vidéo

La collaboration d’équipe

Vidéo conférence

Partage de fichiers

Et plus!

Un service vous permet d’héberger un appel vidéo avec plusieurs personnes à l’intérieur et à l’extérieur de votre organisation, la définition de la téléconférence. Au sein de ce même service, votre équipe peut partager, modifier et approuver des fichiers de travail, se transmettre des messages instantanés et suivre la charge de travail de ses collègues. La communication unifiée est la clé pour gérer efficacement une main-d’œuvre distante et augmenter la productivité.

La collaboration et la communication ont été parmi les plus grandes difficultés liées au travail à distance. C’est compréhensible. Bien que vous sachiez peut-être tout ce que votre équipe prépare, en dehors de l’environnement de bureau, il y a peu de temps pour la communication entre les services. Cela peut être plus important pour les entreprises qui offrent une expérience de marque unique, car souvent plusieurs départements travaillent ensemble pour y parvenir.

La source

Une autre des principales préoccupations est d’être dans un fuseau horaire différent de celui des coéquipiers, avec 10% des personnes déclarant cela comme un problème. Avec UCaaS en place, vos collègues n’auront plus à se soucier d’aucun de ces problèmes. En intégrant des logiciels de communication et de collaboration dans un seul service, votre équipe peut mieux travailler ensemble, où qu’elle se trouve dans le monde.

Les avantages des communications unifiées en tant que service

Après avoir découvert ce qu’est l’UCaaS, vous avez probablement déjà énuméré plusieurs avantages de ce type de service dans votre tête. De toute évidence, c’est un excellent moyen d’améliorer la communication et la collaboration au travail. Mais il y a plus …

Coûts réduits

Utiliser les communications unifiées en tant que service signifie dire au revoir à toutes les solutions logicielles que vous utilisez. Vos outils d’appels vidéo, de messagerie instantanée, de partage de fichiers et de collaboration peuvent fonctionner. Ceci, bien sûr, vous permet d’économiser beaucoup d’argent à long terme. Un service signifie un paiement, facile.

Il est beaucoup plus rentable d’utiliser UCaaS que de payer pour plusieurs services qui donnent les mêmes résultats. Jetez un œil à vos dépenses actuelles pour déterminer combien vous pourriez économiser en optant pour un fournisseur de communications unifiées.

Meilleure performance

Le flux de travail de chacun au même endroit est un moyen infaillible d’améliorer les performances. Non seulement vous pouvez voir sur quoi tout le monde travaille, mais vous pouvez également collaborer et travailler efficacement ensemble. La différence entre la communication et la collaboration est simple: la collaboration produit de meilleurs résultats à chaque fois.

Une chose qui nous manque tous dans l’environnement de bureau est la collaboration. Ces conversations qui ont augmenté la productivité et ont conduit différentes personnes à échanger des idées jusqu’à ce que toute l’équipe parvienne à la même conclusion sur des projets tels que les stratégies de marketing numérique pour les petites entreprises ou la conception d’emballage pour les futurs lancements de produits.

Oui, vous pourriez avoir des visioconférences, mais allez-vous vraiment organiser une réunion chaque fois qu’une idée vous vient à l’esprit? UCaaS vous donne de l’espace pour les idées, permettant aux équipes de travailler en collaboration.

Expérience utilisateur améliorée

Le passage au travail à distance n’a pas été tout à fait amusant et amusant. Certaines personnes ont eu des problèmes de solitude ou d’équipement. D’autres ont prospéré, tirant le meilleur parti des avantages qu’offre le travail à domicile.

La source

Avec autant d’avantages, les entreprises devraient s’efforcer de fournir une expérience utilisateur qui facilite le travail à distance. La communication unifiée facilite la vie de chacun. Tous les systèmes dont vous avez besoin, disponibles sur un seul service – nommez-vous une meilleure expérience utilisateur que cela?

Productivité accrue

Enfin, les communications unifiées en tant que service augmentent la productivité de l’entreprise. Il n’y a pas de minutes perdues à attendre le chargement de différents systèmes. Mieux encore, pouvoir voir ce sur quoi tout le monde travaille pousse les gens à respecter les délais.

C’est aussi proche d’un environnement de bureau que vous pouvez obtenir en ligne. Les collègues peuvent suivre les projets sur lesquels ils ne travaillent pas. Ils peuvent participer avec leurs propres conseils en utilisant la technologie de communication intégrée. Être capable de surveiller les charges de travail de chacun facilite la délégation des tâches et les accomplit plus rapidement.

Bien que le travail produit soit forcément meilleur, les entreprises remarqueront une productivité accrue. Si la productivité est un problème, vous devez examiner vos systèmes de communication et de collaboration. UCaaS gardera votre équipe connectée. Et, pour un système informatique rapide, agile et évolutif, jetez un œil à certaines solutions de cloud hybride.