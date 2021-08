Augmenter la taille de votre événement : comment l’hybride pourrait changer les événements à l’avenir

L’un des avantages les plus importants du passage aux événements hybrides est la possibilité d’engager plus de participants.

Que beaucoup l’aient réalisé ou non, le passage aux événements virtuels a prouvé que les organisations pouvaient organiser de tels événements et que les participants voulaient participer et s’engager de nouvelles façons.

Les organisations doivent saisir l’opportunité de proposer leurs événements à toute personne intéressée à les consommer, que ce soit en personne ou à l’autre bout du monde. Les événements hybrides continueront de gagner en importance dans les mois à venir alors que nous cherchons à surmonter les difficultés de la dernière année et demie.

Voici trois façons d’en faire une pièce maîtresse de toute campagne.

Reconnaissez qu’il est préférable d’inviter plus de personnes.

Il y a quelques années à peine, de nombreux organisateurs d’événements s’inquiétaient de la façon dont un événement hybride cannibaliserait les participants à la partie en personne. Mais en adoptant l’approche inverse, les organisateurs d’événements ont la possibilité d’« agrandir leur événement » et d’atteindre un public plus large.

Aujourd’hui, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de savoir si l’élément en ligne réduira l’intérêt des participants potentiels. Chaque événement n’attirera pas de participants en personne des quatre coins du monde, et avec la technologie, ils n’ont pas besoin de le faire ; les participants peuvent participer à un événement depuis l’endroit où ils se sentent le plus à l’aise.

Gardez la connexion à l’avant et au centre.

Au cœur de tout événement se trouve la possibilité de nouer des liens. Qu’il s’agisse d’un événement en personne, virtuel ou hybride, le réseautage et la possibilité de se connecter avec des marques, des organisations et de nouvelles personnes sont primordiaux.

La tentation que de nombreuses organisations peuvent ressentir est d’essayer de créer un événement axé sur leur technologie. Au lieu de cela, ils devraient créer un événement auquel les gens veulent assister et utiliser la technologie pour atteindre un public plus large.

Pensez différemment pour atteindre les mêmes objectifs.

L’élément le plus important de la planification d’une production hybride est de ne pas oublier les objectifs d’un événement. Ce n’est pas parce que c’est virtuel que les mêmes objectifs commerciaux ne s’appliquent pas.

Lors de la planification, la clé est de réfléchir à la façon dont les participants interagiront avec chaque aspect de l’événement. Par exemple, s’il y a une pause réseau pour les participants en personne, qu’en est-il de la diffusion de contenu exclusif pour les participants en ligne ?

Alors que les voyages d’affaires semblent revenir dans de nombreuses régions du monde, les événements resteront un pilier pour les spécialistes du marketing. Mais les organisations et les organisateurs d’événements doivent reconnaître que tout le monde n’est peut-être pas disposé ou capable de voyager, mais cela ne signifie pas qu’ils ne méritent pas de participer à un événement.

La technologie a changé tous les aspects des affaires et du marketing, et elle continuera à faire évoluer les événements. Le mandat des planificateurs d’événements est de l’adopter et d’utiliser la technologie pour maximiser la portée, car chaque événement est aujourd’hui mondial.

Alors, planifiez en conséquence.

Auteur : Lauren Weatherly

Lauren Weatherly est vice-présidente principale du marketing de la société mondiale de réunions et d'événements virtuels PGi