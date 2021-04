Augmenter le taux d’imposition des sociétés; les grandes entreprises gagneront la part des MPME dans la reprise, devraient participer au bien-être

Les chiffres des entreprises ont été bons parce que, bien que l’économie ne soit pas vraiment en feu, les entreprises sont en mesure d’augmenter les prix pour répercuter les coûts plus élevés des intrants.

Bien que les nouvelles infections à Covid-19 signalées dans le pays aient franchi 3 lakh par jour, les économistes sont raisonnablement convaincus que l’impact sur l’économie – en termes de croissance du PIB – sera moins sévère qu’il ne l’était en 2020. Alors que les États ont imposé des restrictions à la mobilité , il est peu probable qu’il y ait des verrouillages prolongés où que ce soit. Le trimestre de juin pourrait bien être un peu délavé, mais la demande devrait augmenter au second semestre à mesure que la campagne de vaccination reprend et que la saison des fêtes démarre. Cependant, alors que la deuxième vague peut causer moins de dommages à l’économie que le le premier l’a fait, encore une fois, ce seront les petites entreprises qui seront les plus touchées.

C’est une récupération à deux voies. Les entreprises plus grandes et plus fortes pourront surmonter la tempête; en effet, beaucoup deviendront plus grands et plus forts à mesure qu’ils gagneront des parts de joueurs plus petits. Les chiffres des entreprises ont été bons parce que, bien que l’économie ne soit pas vraiment en feu, les entreprises sont en mesure d’augmenter les prix pour répercuter les coûts plus élevés des intrants. Grâce à leurs bilans et flux de trésorerie solides, la plupart des sociétés India Inc. se porteront bien au cours de l’exercice 22. En effet, le fait que le rebond de l’immobilier soit biaisé vers le segment haut de gamme suggère que ceux qui étaient déjà aisés sont encore mieux lotis maintenant.

Mais on estime que 10 millions d’emplois salariés ont été perdus – ensemble dans les zones rurales et urbaines de l’Inde – et cela retardera sans aucun doute la reprise de l’économie dans son ensemble. Ayant déjà été touchée lors de la première vague, un grand nombre de petites ou même moyennes entreprises pourraient fermer. Mahesh Vyas, directeur général et chef de la direction, CMIE, estime qu’il y a eu une perte de revenus de 20%. Alors que ceux qui travaillent dans l’économie informelle parviendront à trouver un moyen de subsistance, les salariés – que ce soit dans les petites ou moyennes entreprises – auront beaucoup plus de mal à le faire. Ils devraient se requalifier et avoir la possibilité de le faire. Le gouvernement doit trouver une réponse adéquate à cette situation. Il doit soutenir l’économie en général afin que davantage d’entreprises puissent prospérer et soutenir plus d’emplois.

Comme les économistes l’ont souligné, cette fois-ci, la réponse doit être principalement fiscale. Les mesures annoncées en mars 2020 visaient principalement à assouplir les règles et à introduire des réformes structurelles avec peu de dépenses supplémentaires. Si les réformes étaient indispensables et attendues depuis longtemps, les secteurs auxquels elles se rapportent n’attireraient du capital-risque qu’à moyen terme. Le gouvernement a fourni des secours aux MPME; un total de Rs 3,7 crore lakh ou une nuance de moins de 2% du PIB, qui comprenait une aide à la dette subordonnée de Rs 3 lakh crore pour l’injection de capitaux propres dans les MPME stressées, l’injection de capitaux propres via le Fonds de fonds. Mais l’impact budgétaire total du premier paquet était très faible; Nomura a estimé que le paquet d’environ 6,5% du PIB entraînerait un déficit budgétaire d’environ 0,8% du PIB. En octobre de l’année dernière, le gouvernement a déployé des mesures pour stimuler la demande en vue d’inciter les consommateurs à dépenser; à environ 0,2% du PIB, ils étaient décevants.

Bien que la reprise ait peut-être été plus rapide que prévu, l’économie est toujours en difficulté et il faut une aide immédiate pour stimuler l’environnement et arrêter le chômage. Les collectes d’impôts pour FY21 ont été robustes avec des recettes nettes supérieures aux estimations révisées de Rs 78 000 crore. Le Centre a collecté Rs 9,45 crore lakh des impôts directs (après remboursement, pré-dévolution) plus élevés de Rs 40 000 crore que le RE; les recettes fiscales sur les sociétés ont dépassé les estimations révisées de 11 000 crore de roupies.

Le gouvernement devrait profiter de cette occasion pour relever les taux d’imposition des sociétés; les entreprises se portent exceptionnellement bien et peuvent se permettre de payer un taux d’imposition plus élevé pendant quelques années. Un taux d’imposition de 30% ne les tuera pas. Ce sont des temps extraordinaires et appellent des mesures spéciales. Les taux peuvent être inversés après deux ans. Pendant ce temps, les revenus supplémentaires peuvent être utilisés pour apporter un peu de secours aux MPME et aussi aux moins privilégiées; Les allocations MGNREGA peuvent être augmentées et davantage de transferts monétaires peuvent être effectués. Les taux d’imposition des particuliers pour les tranches de revenu inférieur pourraient être abaissés; le taux de 30%, en tout cas, démarre trop tôt à Rs 10 lakh. Les représentants du gouvernement soutiendront qu’une relance budgétaire ne conduit pas toujours à des dépenses, de nombreux consommateurs préféreront peut-être épargner. Après un deuxième choc, cela ne serait pas surprenant, mais il y a tout de même des arguments en faveur de la relance budgétaire.

Les unités manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre, même dans le secteur des exportations, ont du mal à se remettre sur les rails après de multiples chocs depuis DeMo. La faiblesse des petites unités dans des secteurs tels que le textile, les pierres précieuses et la bijouterie, le cuir et l’artisanat est préoccupante. Les banques averses au risque – la croissance du crédit à l’industrie languit à des niveaux proches de zéro – seront encore plus réticentes à prêter aux MPME maintenant. Il est peu probable que le secteur privé intensifie ses investissements de manière significative, car l’utilisation des capacités est encore inférieure à 70% et des sommes importantes ont été consacrées à des acquisitions ces dernières années. Ainsi, entre-temps, l’économie a besoin d’un soutien à court terme. Souvenez-vous que beaucoup de ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance sont passés au secteur agricole, comme en témoigne la forte demande de MGNREGA; cela ferait pression sur les salaires. Les inégalités s’aggravent et nous devons essayer d’y remédier. Laissez les entreprises rentables aider les moins privilégiés. Augmentez les impôts sur les sociétés.

