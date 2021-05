Augmenter l’écart entre deux doses de Covishield à 12-16 semaines, les femmes enceintes peuvent choisir le vaccin: Panel

Actuellement, l’intervalle recommandé entre deux doses de Covishield est de quatre à huit semaines.

Un panel gouvernemental a recommandé d’augmenter l’écart entre deux doses de vaccin Covishield COVID-19 à 12-16 semaines, ont déclaré jeudi des sources officielles.

Aucun changement n’a été suggéré pour l’intervalle de dosage de Covaxin par le Groupe consultatif technique national sur l’immunisation (NTAGI).

Il a également suggéré que les femmes enceintes peuvent se voir offrir le choix de prendre n’importe quel vaccin COVID-19 et que les femmes qui allaitent peuvent être vaccinées à tout moment après l’accouchement.

Le NTAGI a également déclaré que ceux qui ont une maladie du SRAS-CoV-2 prouvée par des tests de laboratoire devraient reporter la vaccination contre le COVID-19 pendant six mois après leur guérison, ont déclaré les sources.

Selon le protocole actuel, le vaccin doit être pris quatre à huit semaines après la guérison d’une infection au COVID-19.

“Sur la base des preuves réelles disponibles, en particulier au Royaume-Uni, le groupe de travail COVID-19 a convenu d’augmenter l’intervalle de dosage à 12-16 semaines entre deux doses du vaccin Covishield. Aucune modification de l’intervalle des doses du vaccin Covaxin n’a été recommandée”, ont dit des sources.

Actuellement, l’intervalle recommandé entre deux doses de Covishield est de quatre à huit semaines.

Les recommandations viennent au milieu de plusieurs États signalant une pénurie de vaccins.

Plusieurs États et UT, dont Delhi, Maharashtra, Karnataka et Telangana, ont décidé d’opter pour des appels d’offres mondiaux pour l’achat de vaccins anti-coronavirus avec une offre intérieure insuffisante pour répondre à la demande croissante.

Les recommandations du NTAGI, qui sont intervenues après une récente réunion du groupe, seront envoyées au Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le COVID-19 (NEGVAC).

Le panel a également rejeté la proposition de dépistage systématique de tous les vaccinés avec des tests antigéniques rapides avant la vaccination COVID.

Le NTAGI a recommandé que toutes les femmes enceintes visitant des soins prénatals soient informées des risques et des avantages associés à Covishield et Covaxin. Sur la base des informations fournies, une femme enceinte peut se voir offrir le choix de prendre l’un des vaccins COVID 19.

Un outil pédagogique comprenant des informations sur le risque d’infection à COVID 19 pendant la grossesse, les bénéfices associés à la vaccination et les complications rares associées aux vaccins comme la thrombose et la thrombopénie (avec Covishield) peut être développé.

En outre, toutes les femmes allaitantes sont éligibles pour recevoir les vaccins COVID 19 à tout moment après l’accouchement, a suggéré le panel.

Selon le protocole de vaccination actuel, les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas recevoir les injections car elles n’ont fait partie d’aucun essai clinique de vaccin anti-coronavirus jusqu’à présent.

Dans le cas des personnes qui ont reçu la première dose et avant la fin du schéma posologique si elles sont testées positives pour le COVID-19, elles doivent attendre 4 à 8 semaines après la guérison clinique de la maladie.

En outre, les patients COVID-19 qui ont reçu des anticorps monoclonaux anti-SRAS-CoV-2 ou du plasma convalescent peuvent différer la vaccination COVID-19 pendant trois mois à compter du jour de la sortie de l’hôpital, les recommandations énoncées.

Les personnes souffrant de toute autre maladie grave nécessitant une hospitalisation ou des soins en unité de soins intensifs devraient également attendre 4 à 8 semaines avant de recevoir le prochain vaccin COVID, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.