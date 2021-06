Augmenter l’impôt sur les sociétés maintenant : la GVA souligne la disparité entre India Inc et les MPME

Au contraire, les grosses entreprises et les banques qui, de toute façon, en profitaient, ont empoché les gains.

À au moins trois reprises plus tôt cette année, ces colonnes ont suggéré une augmentation du taux d’imposition des sociétés. Il est donc flatteur de constater qu’Anantha Nageswaran, membre du Conseil consultatif économique du Premier ministre, est du même avis. La décision d’abaisser le taux à 22 % plus les arrêts a toujours été malavisée ; le taux nettement inférieur était censé attirer des camions d’investissements et créer des milliers d’emplois, mais rien de tel ne s’est produit.

Au contraire, les grosses entreprises et les banques qui, de toute façon, en profitaient, ont empoché les gains. CRISIL a estimé à l’époque, sur la base d’estimations pour les bénéfices avant impôt (PBT) de l’exercice 19, que les 1 000 premières entreprises ont collectivement récolté une aubaine de 37 000 crore de Rs.

Ces colonnes ont également observé le 1er juin qu’il est inconsidéré – pour le moins que l’on puisse dire – du secteur des entreprises d’appeler à des mesures de relance du gouvernement sans même offrir de contribution. Ceci, au cours d’une année au cours de laquelle il a engrangé des bénéfices phénoménaux alors même que l’économie s’est contractée de 7,3%, la pire performance depuis des décennies. Pour la perspective, juste au moment où la saison des bénéfices se termine, India Inc (un échantillon de 1 022 sociétés, y compris les banques et les services financiers) a signalé un bénéfice net phénoménal de Rs 5,45 crore lakh; c’est un bond de 56% par rapport aux bénéfices de l’année précédente. L’augmentation du PBT est encore plus impressionnante de 61%, atteignant environ Rs 8 lakh crore.

Les bénéfices résultent non seulement d’une meilleure croissance des ventes – en fait, les ventes globales sont en baisse de 2,44 % – mais aussi d’énormes réductions de coûts. Les dépenses ont été réduites de quelque Rs 4,2 lakh crore à un moment où les prix des produits de base sont élevés. Au vu des niveaux de liquidités, il ne semble pas que les entreprises recherchent des profits. Les cash-flows libres combinés de trois joueurs de deux-roues étaient de Rs 8 300 crore tandis que les cash-flows libres de l’ITC sont de Rs 10 000 crore. Pas étonnant que les frais d’intérêts aient diminué de 5 %.

De plus, plus pertinemment, la facture fiscale a chuté de 32 % et il n’y a pas d’effet de base ici. Comme on le sait, les perceptions des impôts sur les sociétés au cours de l’exercice 21, à Rs 4,57 crore lakh, sont inférieures au crore Rs 4,69 lakh provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers. En outre, les impôts indirects, en pourcentage du PIB, s’élevaient à 5,46 %, plus élevés que la part de 4,79 % des impôts directs, en partie à cause des droits très élevés sur les carburants automobiles. Cependant, les économistes préfèrent toujours une part plus élevée pour les impôts directs, et c’est le bon moment pour le gouvernement de l’Union de repenser l’impôt sur les sociétés. Même une taxe rétrospective pour l’exercice 21 ne serait pas déplacée.

Le fait est que l’économie au sens large a besoin de soutien. Certes, il est de la responsabilité du gouvernement de stimuler la demande et de prendre en charge les couches vulnérables de la population qui ont besoin d’un soutien du revenu. Les milliers de MPME, en particulier les petites unités, ont besoin d’aide pour rester en activité. Alors que la RBI a proposé plusieurs lignes de crédit pour les banques, à des taux très abordables – elle l’a fait même vendredi dernier – les banques n’ont pas été trop enclines à prêter. Leurs bénéfices continuent de monter en flèche au cours d’une année au cours de laquelle la croissance des prêts s’est effondrée à son plus bas niveau depuis plusieurs années. Pour les banques et les financières de l’échantillon, les bénéfices ont augmenté de 18%, mais le crédit aux entreprises pour l’exercice 21 est resté pratiquement stable. La plupart des prêts aux entreprises ont eu lieu sur le marché des obligations d’entreprises, destinés aux entreprises les mieux notées.

Plutôt que de prendre des risques, les banques se contentent d’éponger les dépôts bon marché et de les garer avec la RBI à 3,35 %. Il est difficile de comprendre pourquoi RBI doit les inciter à prêter aux soins de santé – au milieu d’une pandémie – ainsi qu’à prêter aux secteurs à forte intensité de contact. Les avances de la State Bank of India ont augmenté d’un maigre 5% l’année dernière, mais les bénéfices du prêteur ont grimpé de 41% à Rs 10 400 crore. Chez Kotak Mahindra Bank, la croissance des prêts pour l’année n’a été que de 1,8% tandis que les bénéfices nets ont augmenté de 17%.

Grâce à leur puissance financière, les grandes entreprises ont pu rétablir assez rapidement les chaînes d’approvisionnement une fois le verrouillage levé l’année dernière et ont donc repris leurs activités vers septembre. En revanche, les plus petites entreprises – la plupart d’entre elles étant dans le secteur non coté – n’ont pas pu récupérer aussi rapidement et ont perdu des parts de marché. Comme on le sait, un pourcentage beaucoup plus important de MPME a opté pour les moratoires sur les prêts l’année dernière que les grandes entreprises.

Nulle part la disparité entre les secteurs formel et informel n’est plus flagrante que dans la VAB ; La VAB de l’Inde s’est contractée de 6,2 % au cours de l’exercice 21 tandis que le proxy de la VAB d’India Inc (la somme de l’ebitda plus les dépenses de personnel) a augmenté de 18 %. L’écart pourrait être encore plus élevé lorsque les chiffres sont révisés, étant donné que les données capturent initialement davantage la performance du secteur organisé que celle du secteur non organisé. Les revenus totaux du gouvernement (y compris le produit du désinvestissement) pour l’année en cours devraient être inférieurs à plus de 1 lakh crore de Rs ; le déficit pourrait également être supérieur à Rs 15,06 lakh crore s’il dépense comme prévu. Une hausse des impôts sur les sociétés pourrait alléger la pression.

