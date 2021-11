Augsbourg vs Bayern Munich : Compositions, actualités de l’équipe, blessures, controverses liées au Covid-19 et plus encore !

Une fois la pause internationale terminée, le Bayern Munich émerge avec de sérieux problèmes qui bouillonnent sous la surface. Le match d’Augsbourg est pratiquement une toile de fond à ce stade, alors que des vagues de controverse secouent le club de tous les coins. Ajoutez à cela une pléthore de blessures mineures et d’absents, ainsi que le timing étrange du vendredi soir, et ce match s’annonce comme une pierre d’achoppement potentielle pour Julian Nagelsmann.

Eh bien, personne n’a jamais dit que ce serait facile.

Nouvelles de l’équipe

Les nouvelles ne sont pas géniales. Alors que Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Serge Gnabry ont tous repris l’entraînement en équipe, Josip Stanisic et Niklas Sule restent en quarantaine en raison de tests positifs au Covid-19. Pendant ce temps, Joshua Kimmich attend le résultat d’un contact qui a peut-être été infecté, il est donc en isolement préventif et manquera le match demain. Plus de détails à ce sujet ici.

En ce qui concerne les blessures, Kingsley Coman souffre d’un certain inconfort musculaire qui l’exclut fondamentalement du onze de départ, tandis qu’Alphonso Davies ne commencera probablement pas si tôt après son retour d’un désert gelé qu’est le Canada. Ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles cependant – Leon Goretzka est de retour en action et devrait pouvoir jouer.

Alors, à quoi ressemblera la gamme? Eh bien, attendez-vous à ce que Robert Lewandowski et Thomas Muller démarrent en tête, avec Leroy Sane et Serge Gnabry comme candidats les plus probables sur l’aile. Jamal Musiala, 18 ans, qui a trouvé les départs très difficiles à trouver ces derniers temps, pourrait devoir attendre un peu plus longtemps en raison de son absence prolongée de l’entraînement (en raison des mesures d’isolement). Il devrait au moins voir une action comme un substitut.

Au milieu de terrain, Marcel Sabitzer est le candidat probable pour jumeler Leon Goretzka en l’absence de Kimmich. Après tout, c’est pour cela qu’il a été amené à faire. L’Autrichien entre dans ce match après deux bonnes performances avec son équipe nationale, dont un but contre Israël, alors espérons que son moral est au beau fixe.

En défense, Omar Richards remplacera probablement Alphonso Davies à l’arrière gauche, tandis que Benjamin Pavard remplacera l’arrière droit. Lucas Hernandez et Dayot Upamecano sont la paire de défenseurs centraux la plus probable, mais il y a une chance extérieure que Tanguy Nianzou puisse prendre un départ étant donné qu’Augsbourg est en forme de relégation pour le moment.

Manuel Neuer, comme d’habitude, revêtira le brassard de capitaine. Alors, voici à quoi devrait ressembler cette gamme :

Comme toujours, nous avons fait un podcast en avant-première pour ce jeu ! Voici les points de discussion qui ont été discutés :

Un récapitulatif de la trêve internationale et de l’évolution des joueurs du Bayern. La forme du Bayern et d’Augsbourg avant le match. Situation des blessures du Bayern Munich. Acteurs clés et alignements prévus. Une prédiction de score final.

Comme toujours, merci d’avoir écouté !