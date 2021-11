Augsbourg vs Bayern Munich: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

La dernière pause internationale de 2021 est terminée et le Bayern Munich revient à l’action alors qu’il est pris dans un tourbillon de controverses. Un grand nombre de joueurs du club sont mis à l’écart en raison de la quarantaine Covid-19 (voir: Joshua Kimmich) tandis que de nombreux autres sont tout simplement trop fatigués pour jouer un vendredi soir. Pas une jolie image.

Augsbourg ne peut probablement pas croire à leur chance – s’il y a eu un moment pour qu’un club menacé de relégation remporte une victoire écrasante sur les champions du record, alors c’est tout. Julian Nagelsmann doit rallier les joueurs qui lui restent et montrer ce que cette équipe peut rassembler en période d’adversité. Tout commence vendredi soir.

