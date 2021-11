Augsbourg vs Bayern Munich: diffusion en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Une heure avant le coup d’envoi : Nous avons des files d’attente ! C’est exactement comme nous l’avions prédit, avec Omar Richards remplaçant Alphonso Davies. Belle opportunité pour le jeune homme, tandis que Marcel Sabitzer remplace Joshua Kimmich. Pas de Musiala dans le XI, mais Gnabry obtient son premier départ depuis un moment.

Ignorons toutes les controverses de la semaine dernière et concentrons-nous sur un fait important : le Bayern Munich est de RETOUR ! Fini les trêves internationales, juste du bon vieux football de club. Tout d’abord, nous avons Augsbourg, qui a été en forme de relégation toute la saison. Avec eux étant le seul autre club bavarois restant en Bundesliga pour le moment, cette saison pourrait voir la fin des derbys bavarois dans l’élite.

Julian Nagelsmann a une équipe gravement épuisée qui entre en jeu. Niklas Sule, Josip Stanisic et Joshua Kimmich sont tous absents pour des raisons liées à Covid, tandis que Kingsley Coman et Alphonso Davies ne pourront probablement pas jouer. Pourtant, l’entraîneur a beaucoup de talent pour faire le travail, et il doit montrer que son équipe peut faire face à des conditions défavorables lorsqu’elles se produisent. Les tests ne cessent d’arriver.

C’est l’heure du Bayern.

En attendant le jeu, pourquoi ne pas consulter notre podcast en avant-première ?

Informations sur le match

Emplacement: WWK Arena, Augsbourg, Allemagne

Temps: 20h30 heure locale, 14h30 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

