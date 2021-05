Augur (REP)

Augur lance une plateforme de paris sportifs, Turbo, basée sur Polygon utilisant les oracles de Chainlink

Augur, un écosystème de paris décentralisé, a annoncé son projet Augur Turbo, une plate-forme visant à introduire les paris sportifs, en ajoutant à son vaste marché de paris. Turbo utilisera les oracles décentralisés de Chainlink pour les données externes brutes et les scores – assurant un moyen fiable et efficace de fournir des données à ses contrats intelligents, indique une annonce.

Selon le communiqué publié lundi, Augur Turbo est construit sur les solutions Ethereum layer 2, Polygon (anciennement Matic), ce qui permettra d’économiser une tonne de frais pour les joueurs et les créateurs de marché – par rapport à Ethereum. Le nouveau marché décentralisé des paris sportifs vise à remplacer les bourses de paris traditionnelles «hautement centralisées» en résolvant les problèmes de «paiements limités, problèmes de retrait, frais élevés et contrôle du marché», poursuit le communiqué.

De plus, le projet Turbo se tourne également vers Chainlink (LINK), qui fournira des oracles décentralisés pour alimenter des contrats intelligents en chaîne avec des données externes provenant des calendriers et des résultats des jeux, des scores, des statistiques des joueurs et des équipes, etc. sur Augur Turbo créera un marché de paris à partir de n’importe quelle discipline sportive, y compris la NBA, la NFL, l’UEFA, la FA, l’UFC, les Jeux olympiques et d’autres événements sportifs.

Augur permet aux teneurs de marché de créer des marchés de paris en dehors du domaine sportif, avec des marchés récents allant des récentes élections présidentielles américaines, la météo, les événements actuels, les actifs financiers, etc.

Lujan Odera

