August Burns Red annonce la tournée ‘Leveler 10 Year Anniversary’ avec Fit For A King, Erra et Like Moth To Flames

AOÛT BRÛLE EN ROUGE a annoncé sa tournée phare de l’automne 2021. le “Tournée anniversaire des 10 ans de Leveler” débute le 9 septembre à Philadelphie et se termine le 31 octobre à Sayreville, New Jersey. Toutes les dates sont ci-dessous. Apparaissent également sont DIGNE D’UN ROI, ERRA et COMME LES MÈRES AUX FLAMMES.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET La prévente débutera le mercredi 26 mai à 12 h 00 (midi) HAE et se terminera le jeudi 27 mai à 22 h 00, heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “LEVELER10” pour accéder aux billets avant le grand public. (Revenez ici avant le début de la prévente mercredi pour obtenir des liens vers des spectacles individuels.) La vente générale aura lieu ce vendredi 28 mai à 10 h, heure locale.

“Nous sommes incroyablement ravis d’annoncer que notre première tournée de retour sera la “ Tournée anniversaire des 10 ans de Leveler ”, ” AOÛT BRÛLE EN ROUGE dit. “Nous apportons DIGNE D’UN ROI, ERRA et COMME LES MÈRES AUX FLAMMES le long de la balade, ce sera donc une visite à ne pas manquer. Nous avons hâte de revoir tous vos beaux visages et de les faire fondre tout de suite. A cet automne! “

AOÛT BRÛLE EN ROUGE fraichement publié “Niveleur: édition 10e anniversaire”. Le groupe a réenregistré son quatrième album, qui a été initialement mis à disposition le 21 juin 2011, avec des invités spéciaux, de tout nouveaux solos de guitare, des accords alternatifs, etc.

AOÛT BRÛLE EN ROUGE dates de tournée avec DIGNE D’UN ROI, ERRA et COMME LES MÈRES AUX FLAMMES:

09 septembre – Philadelphie, PA – Franklin Music Hall



10 septembre – Silver Springs, MD – Fillmore



11 septembre – Mansfield, OH – Festival Inkcarceration * ^ +



12 septembre – Danville, VA – Blue Ridge Music Festival ^ +



14 septembre – New York, NY – Webster Hall



15 septembre – Buffalo, NY – Town Ballroom



17 septembre – New Haven, CT – Toad’s Place



18 septembre – Portland, ME – State Theatre



19 septembre – Boston, MA – House of Blues



21 septembre – Raleigh, Caroline du Nord – Ritz



22 septembre – Atlanta, GA – Tabernacle



24 septembre – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall *



25 septembre – Orlando, FL – Rebel Rock Fest ^ +



26 septembre – Birmingham, AL – Furnace Fest +



28 septembre – Detroit, MI – St Andrews Hall



29 septembre – Chicago, IL – Concord Music Hall



30 septembre – Minneapolis, MN – Fillmore



02 octobre – Dallas, TX – House of Blues



03 octobre – Houston, TX – House of Blues



04 octobre – San Antonio, Texas – Vibes Event Center



06 octobre – Tempe, AZ – Le chapiteau *



07 octobre – Anaheim, Californie – House of Blues *



08 octobre – Los Angeles, CA – Théâtre Belasco



09 octobre – Sacramento, Californie – Festival Aftershock ^ +



11 octobre – Boise, ID – Révolution



12 octobre – Seattle, WA – Showbox SoDo



14 octobre – Berkeley, Californie – Théâtre UC



15 octobre – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl



16 octobre – Salt Lake City, UT – Complexe



17 octobre – Denver, CO – Summit Music Hall



19 octobre – Kansas City, MO – The Truman



20 octobre – Saint-Louis, MO – Drapeau rouge



21 octobre – Cleveland, OH – L’Agora



22 octobre – Grand Rapids, MI – L’intersection



23 octobre – Cincinnati, OH – Bogart’s



24 octobre – Nashville, TN – Marathon Music Works



26 octobre – Charleston, SC – Charleston Music Hall



27 octobre – Chattanooga, TN – Le signal



28 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Fillmore



29 octobre – Pittsburgh, PA – Roxian Theatre



30 octobre – Albany, NY – Empire Live



31 octobre – Sayreville, NJ – Salle de bal Starland

* Non DIGNE D’UN ROI



^ Non ERRA



+ Non COMME LES MÈRES AUX FLAMMES

L’année dernière, AOÛT BRÛLE EN ROUGE guitariste JB Brubaker Raconté Panneau d’affichage que lui et ses camarades de groupe sont devenus plus à l’aise avec le tag “metalcore” ces dernières années.

“Le mot metalcore est devenu un peu tabou pour nous en 2013”, a-t-il déclaré. “Il y avait juste cet énorme boom de groupes jouant du metalcore et c’était tellement édulcoré, prévisible et ennuyeux. Et à ce stade maintenant en 2020, j’ai l’impression d’être tellement de ce tas de groupes qui étaient actifs il y a sept ans, donc beaucoup d’entre eux sont venus et repartis maintenant que je ne suis plus aussi gêné par le terme «metalcore». Parce que je me sens comme les groupes qui sont restés debout après ce boom, c’est un peu comme si la crème montait au sommet. Et tandis que Je préfère de loin appeler AOÛT BRÛLE EN ROUGE un groupe de metal, je comprends pourquoi les gens nous appelleraient un groupe de metalcore. Je veux dire, nous jouons une tonne de pannes. Donc, si vous voulez être assez littéral à ce sujet, le “noyau” est évident. “