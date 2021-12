August Burns Red, le leader du groupe Jake Luhrs, ne participera pas aux émissions « en raison d’une situation d’urgence »

AOT BRLE ROUGE leader Jake Luhrs abandonnera les concerts restants de la tournée actuelle du groupe afin de gérer « une situation d’urgence ». Le remplacer sera CONDAMNATIONS chanteur Michael Felker. Luhrs devrait rejoindre ses camarades à temps pour leur « Noël brûle en rouge » dates plus tard ce mois-ci.

AOT BRLE ROUGE annoncé Luhrsl’absence de dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « En raison d’une situation d’urgence, Jacques rentrera chez lui pour le reste Niveleur Des dates de tournée. Il va bien et verra tout le monde à Noël brûle en rouge. Nous aimerions dire un grand merci à Mike de CONDAMNATIONS pour compléter ces émissions restantes ! Montrez-lui un peu d’amour et nous vous verrons ce soir à Dallas! »

Spectacles concernés :

03 déc. – House of Blues – Dallas



04 décembre – Vibes Event Center, San Antonio, Texas



05 déc. – House of Blues – Houston, Texas



Déc. 07 – Marquee Theatre – Tempe, AZ



08 décembre – Belasco – Los Angeles, Californie



09 décembre – House Of Blues – Anaheim



10 décembre – SOMA San Diego – San Diego, Californie

Plus tôt cette année, AOT BRLE ROUGE publié « Niveau : édition 10e anniversaire ». Le groupe a réenregistré son quatrième album, initialement disponible le 21 juin 2011, avec des invités spéciaux, de tout nouveaux solos de guitare, des accords alternatifs et plus encore.

En 2020, AOT BRLE ROUGE guitariste JB Brubaker Raconté Panneau d’affichage que lui et ses compagnons de groupe sont devenus plus à l’aise avec le tag « metalcore » ces dernières années.

« Le mot metalcore est devenu un peu tabou pour nous en 2013 », a-t-il déclaré. « Il y a eu juste cet énorme boom de groupes jouant du metalcore et c’était tellement édulcoré, prévisible et ennuyeux. Et à ce stade maintenant en 2020, je me sens tellement comme un tas de groupes qui étaient actifs il y a sept ans, donc beaucoup d’entre eux sont venus et sont partis maintenant que je ne suis plus aussi gêné par le terme « metalcore ». Parce que j’ai l’impression d’être les groupes qui restent debout après ce boom, c’est un peu comme si la crème montait vers le haut. Et tandis que Je préfère de loin appeler AOT BRLE ROUGE un groupe de metal, je comprends pourquoi les gens nous appelleraient un groupe de metalcore. Je veux dire, nous jouons une tonne de pannes. Donc, si vous voulez être assez littéral, le « noyau » est évident. »



? En raison d’une situation d’urgence, Jake rentrera chez lui pour les dates restantes de la tournée Leveler. Il va bien et verra… Publié par August Burns Red le vendredi 3 décembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).