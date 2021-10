August Burns Red sort une toute nouvelle chanson « Vengeance »

Lancaster, Pennsylvanie AOT BRLE ROUGE a sorti une nouvelle chanson intitulée « Vengeance ».

« Plus tôt cette année, nous avons décidé d’écrire un single autonome rapide, lourd et concis », a déclaré le groupe. « ‘Vengeance’ est cette chanson. C’est ABR à notre plus brut. »

Concernant le sujet incroyablement actuel de la chanson, AOT BRLE ROUGE dit: « La chanson dit à quel point les 18 derniers mois semblent avoir rendu tout le monde plus méchant. Il y a un manque de compassion et de compréhension pour les autres, et nous devrions faire tout notre possible pour ramener cela dans nos vies. »

AOT BRLE ROUGE est actuellement en train de déchirer sa tournée principale de l’automne 2021. Les « Tour des 10 ans de Leveler » caractéristiques DIGNE D’UN ROI, ERRA et COMME LES MITES AUX FLAMMES.

Plus tôt cette année, AOT BRLE ROUGE publié « Niveau : édition 10e anniversaire ». Le groupe a réenregistré son quatrième album, initialement disponible le 21 juin 2011, avec des invités spéciaux, de tout nouveaux solos de guitare, des accords alternatifs et plus encore.

En 2020, AOT BRLE ROUGE guitariste JB Brubaker Raconté Panneau d’affichage que lui et ses compagnons de groupe sont devenus plus à l’aise avec le tag « metalcore » ces dernières années.

« Le mot metalcore est devenu un peu tabou pour nous en 2013 », a-t-il déclaré. « Il y a eu juste cet énorme boom de groupes jouant du metalcore et c’était tellement édulcoré, prévisible et ennuyeux. Et à ce stade maintenant en 2020, je me sens tellement comme un tas de groupes qui étaient actifs il y a sept ans, donc beaucoup d’entre eux sont venus et sont partis maintenant que je ne suis plus aussi gêné par le terme « metalcore ». Je préfère de loin appeler AOT BRLE ROUGE un groupe de metal, je comprends pourquoi les gens nous appelleraient un groupe de metalcore. Je veux dire, nous jouons une tonne de pannes. Donc, si vous voulez être assez littéral, le « noyau » est évident. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).