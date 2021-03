August Wi-Fi Smart Lock vs August Smart Lock Pro: que devriez-vous acheter

Le Wi-Fi intégré n’est que le début August Wi-Fi Smart Lock (4e génération) Toujours génial pour les pros August Smart Lock Pro (3e génération) La serrure intelligente de 4e génération d’août, la serrure intelligente Wi-Fi d’août, élimine le volume des générations précédentes et intègre la prise en charge du Wi-Fi directement dans la serrure. À partir de 196 $ chez Amazon Avantages Wi-Fi intégré (aucun pont externe requis)

Près de 50% plus petit

Meilleure adhérence

S’installe en 10 minutes ou moins

Pas besoin de retirer complètement le pêne dormant existant (adapté aux locataires) Les inconvénients Durée de vie de la batterie plus courte

Piles CR123 rares L’August Smart Lock Pro de 3e génération nécessite un pont August Connect externe pour se connecter au réseau Wi-Fi de votre maison, et il est un peu plus grand que l’August Wi-Fi Smart Lock. Du bon côté, la durée de vie de la batterie est deux fois plus élevée. 128 $ chez Amazon Avantages Durée de vie de la batterie plus longue

Piles AA

S’installe en 10 minutes ou moins

Pas besoin de retirer complètement le pêne dormant existant (adapté aux locataires)

Peut fonctionner hors ligne avec les hubs Z-Wave comme SmartThings Les inconvénients Nécessite un pont externe pour la connectivité Wi-Fi

Plus grande

La serrure intelligente Wi-Fi d’août est la serrure intelligente de 4e génération d’août, et cela se voit. Tout est une mise à niveau assez substantielle, y compris le Wi-Fi intégré, un design nettement plus petit et une meilleure adhérence. Comme la taille a été considérablement réduite, August a également dû réduire le nombre de batteries à l’intérieur, ce qui a entraîné une durée de vie de la batterie inférieure à celle de son prédécesseur. Indépendamment de cet inconvénient, cependant, il est évident de choisir la serrure intelligente Wi-Fi d’août plutôt que la serrure intelligente d’août Pro de 3e génération si vous êtes à la recherche d’une serrure intelligente.

Tous les éléments essentiels intégrés: August Wi-Fi Smart Lock (4e génération)

Voici ce qui est impressionnant à propos de l’August Wi-Fi Smart Lock: non seulement il est physiquement 45% plus petit que l’August Smart Lock Pro de 3e génération, mais il contient également une puce Wi-Fi à l’intérieur. C’est un contraste frappant avec toutes les autres générations d’August Smart Locks, qui nécessitent un pont Wi-Fi séparé pour être branché dans une prise murale quelque part dans votre maison. La construction de la puce Wi-Fi élimine le besoin de ce composant supplémentaire de 80 $ (surtout si vous le perdez accidentellement).

August a lancé la 4ème génération d’août Wi-Fi Smart Lock à un prix inférieur à celui de la 3ème génération existant, mais les prix ont légèrement baissé depuis. Le Smart Lock Wi-Fi d’août de 4e génération peut maintenant être trouvé pour environ 200 $ – soit 50 $ de moins que le prix auquel il a été lancé – mais le Smart Lock Pro d’août de 3e génération est encore plus facile à trouver pour un prix inférieur. Cela élimine l’un des points positifs du produit de 4e génération lors de son lancement, mais, du côté positif, son prix est toujours inférieur à celui de sa sortie.

August Wi-Fi Smart Lock (4e génération) August Smart Lock Pro (3e génération) Dimensions (pouces) 2,8 x 2,8 x 2,75 3,4×2,22×3,4 Puissance 2x piles CR123 4x piles AA Wifi Intégré, 2,4 GHz uniquement Nécessite un pont externe Bluetooth Oui Oui Verrouillage à distance Oui Oui Déverrouillage à distance Oui Oui Verrouillage automatique Oui, via le géorepérage sur l’application Oui, via le géorepérage sur l’application Détection de porte ouverte Oui Oui Clés invité Oui Oui Prise en charge de l’assistant virtuel Assistant Google, Amazon Alexa, Siri Assistant Google, Amazon Alexa, Siri

Droit en deux: Smart Lock Wi-Fi d’août vs Smart Lock Pro d’août

En plus de ne plus avoir besoin de deux composants séparés pour faire fonctionner la serrure intelligente, August a également considérablement réduit l’encombrement du boîtier de la serrure intelligente Wi-Fi d’août. En tant que produit de 4e génération, August a pu utiliser des chipsets Wi-Fi plus récents et plus petits pour réduire la taille du verrou intelligent de 45% par rapport au verrou intelligent d’août de 3e génération. Il est également 20% plus mince, ce qui signifie finalement qu’un morceau de métal beaucoup plus petit ornera l’intérieur de votre porte d’entrée.

Bien que plus petit puisse parfois signifier plus difficile à utiliser, August a redessiné le look de marque de l’extérieur de l’August Smark Lock Pro pour lui donner un peu plus d’adhérence. Au lieu d’un motif en maille entourant le cadran, vous trouverez désormais une série de crêtes qui facilitent mieux la prise avec une main – surtout quand il fait froid ou que vous portez des gants.

Bien qu’un package nettement plus petit et la présence d’une puce Wi-Fi à l’intérieur soient des mises à niveau incroyables, tout n’est pas parfait avec la serrure intelligente Wi-Fi d’août. La véritable exception ici est la durée de vie de la batterie du Wi-Fi Smart Lock d’août, qui a dû être compensé en août étant donné sa construction presque 50% plus petite. Il n’y a tout simplement pas assez de place à l’intérieur pour abriter quatre piles AA, comme les sports August Smart Lock Pro de 3e génération.

Au lieu de quatre piles AA, vous trouverez deux piles CR123, qui ressemblent un peu à des versions plus courtes et plus robustes d’une pile AA. Bien que cela puisse être préoccupant au début, sachez qu’il existe de nombreuses versions rechargeables de piles CR123 disponibles dans des endroits comme Amazon. Ceux-ci seront généralement livrés avec quelques piles CR123 et un chargeur pour environ 50 $. Cela éliminera le besoin d’acheter des piles tout le temps pour le Wi-Fi Smart Lock d’août, car un paquet de 2 piles CR123 coûte généralement environ 10 $.

Parfois, plus âgé est plus sage: August Smart Lock Pro (3e génération)

August estime que la durée de vie de la batterie d’August Wi-Fi Smart Lock durera entre trois et six mois, en fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez le mécanisme de verrouillage automatisé et de la puissance du signal Wi-Fi dont vous disposez. Plus le signal Wi-Fi est fort, moins la batterie doit travailler dur pour continuer à communiquer avec Internet. Comparez cela avec l’autonomie moyenne de six à douze mois de la batterie du August Smart Lock Pro (3e génération), et vous remarquerez rapidement qu’un verrou de demi-taille signifie la moitié de la durée de vie de la batterie.

L’avantage du August Smart Lock Pro (3e génération) reposant sur la connectivité Z-Wave apparaît si vous rencontrez une panne Internet. Bien qu’Internet soit merveilleux et puisse connecter la plupart des appareils intelligents, il devient plutôt difficile d’utiliser un appareil dépendant d’Internet en cas de panne. Bien que ce soit une rareté pour la plupart des gens, vous devriez certainement envisager le August Smart Lock Pro (3e génération) pour ces scénarios si vous avez un SmartThings ou un autre hub Z-Wave. Étant donné que la serrure intelligente Wi-Fi d’août n’a pas la fonctionnalité Z-Wave, elle ne pourra pas se connecter à votre maison intelligente en cas de panne Internet.

Désormais, quiconque possède une maison intelligente chargée de Z-Wave ou de Zigbee sait qu’il y a beaucoup plus de raisons d’utiliser un protocole local que de simplement éviter la possibilité d’une perte de connexion Internet. Les protocoles locaux sont plus rapides et souvent plus sécurisés que les appareils connectés à Internet simplement parce qu’ils ne peuvent pas être atteints en dehors de la maison. Les hubs pour maison intelligente tels que Samsung Smart Things peuvent également être configurés pour effectuer des routines et réagir à certains scénarios plus efficacement que les assistants intelligents connectés à Internet. Cette dernière partie est la principale raison pour laquelle August utilise le terme « pro » au nom du produit.

Mais le plus récent est généralement meilleur: August Wi-Fi Smart Lock (4e génération)

Toutes les nouvelles versions ne sont pas nécessairement meilleures que la précédente dans le monde de la technologie, mais, dans ce cas, August l’a éliminée du parc avec le Wi-Fi Smart Lock d’août. Avec près de la moitié de sa taille et avec une conception plus conviviale, la serrure intelligente Wi-Fi d’August a non seulement une meilleure apparence sur votre porte, mais elle est également plus facile à verrouiller manuellement. Bien qu’il soit 45% plus petit que les générations précédentes, l’August Wi-Fi Smart Lock intègre la puce Wi-Fi, vous n’avez donc plus besoin du pont sans fil à 80 $ juste pour connecter votre serrure intelligente à Internet.

Le seul inconvénient du nouveau design est le fait que la taille 45% plus petite réduit littéralement la durée de vie de la batterie en deux. Même quand même, il est facile de trouver des piles rechargeables CR123 sur Amazon ou chez d’autres détaillants, et une autonomie de trois à six mois signifie que vous ne changerez les piles que quatre fois. par an au plus.

