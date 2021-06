Aujourd’hui, à Apple Creative Studios, les jeunes seront en contact avec des mentors et des artistes établis

Pour célébrer l’inauguration de l’Apple Tower Theatre au centre-ville de Los Angeles, Apple lance Today at Apple Creative Studios, un programme mondial qui débutera à Los Angeles et à Pékin. Le programme offrira un mentorat de développement de carrière aux communautés sous-représentées grâce à des ressources créatives. Le nouveau magasin phare accueillera également ses propres sessions gratuites Today at Apple qui explorent la création musicale, l’écriture de chansons, l’inspiration créative, etc.

Aujourd’hui, chez Apple Creative Studios à Los Angeles, l’accent sera mis sur le développement des talents des jeunes musiciens. Apple collabore avec la Music Forward Foundation et le Inner-City Arts and Social Justice Learning Institute pour neuf semaines de programmation gratuite. À l’aide de produits Apple, les participants créeront un album visuel intitulé « LA Love Letter ».

Parmi les autres artistes invités, les jeunes créateurs se joignent au producteur Larrance “Rance” Dopson, lauréat d’un Grammy Award, à la photographe documentaire et réalisatrice Bethany Mollenkof, et au responsable éditorial mondial d’Apple Music pour le hip-hop et le R&B Ebro Darden.

Apple décrit plus en détail les objectifs généraux de Today at Apple Creative Studios :

Aujourd’hui, la programmation d’Apple Creative Studios aiguisera la passion créative dans des domaines tels que la musique, le cinéma, la photographie, l’art et le design, et sera disponible pour les jeunes qui font face à des obstacles à une éducation artistique significative. Au cours de huit à 12 semaines de programmation, les mentors – en collaboration avec Apple et des partenaires communautaires – guideront les participants à travers un programme de sessions pratiques, des connaissances approfondies de l’industrie et fourniront des commentaires continus sur les projets créatifs des participants. En plus de développer des compétences créatives, nos mentors et partenaires communautaires favoriseront l’expression de soi des participants et les encourageront à susciter un changement social au sein de leurs propres communautés. À la fin de la programmation, Apple organisera une célébration et une présentation des œuvres finales des participants dans leur Apple Store local ou au sein de la communauté.

Du 26 juin au 22 juillet, tout le monde peut rejoindre les principaux musiciens, producteurs, auteurs-compositeurs, artistes et Apple Creative Pros pour découvrir de nouvelles compétences en musique et en art. La série Creative Studios LA est hébergée en collaboration avec Apple Music en ligne et en magasin.

Au cours des sessions, vous découvrirez d’abord le parcours créatif de chaque invité talentueux et entendrez ce qui inspire leur travail. Vous aurez du temps pratique avec les outils Apple comme GarageBand et Keynote pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles techniques. Enfin, vous aurez l’opportunité de partager votre travail sur une scène mondiale.

L’inscription à la session est maintenant ouverte. Vous pouvez visiter le site Web d’Apple pour réserver votre place et en savoir plus :

Les sessions Virtual Today chez Apple sont gratuites et hébergées sur Webex. Pour une expérience optimale, affichez la session sur un appareil différent de celui sur lequel vous allez créer. Les noms et visages des autres participants n’apparaîtront pas à l’écran pour protéger votre vie privée, et le travail que vous partagez n’est jamais conservé par Apple plus de 72 heures sans autorisation.

