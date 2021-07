Aujourd’hui à Apple Creative Studios London lance pour les musiciens et producteurs de radio en herbe

En août, Today at Apple Creative Studios s’étend à Londres avec des opportunités pour les jeunes intéressés à poursuivre une carrière dans la musique ou la radio. Creative Studios London mettra en contact de jeunes artistes avec des mentors de premier plan, des grands noms du monde de la radiodiffusion et des environnements de studio professionnels.

Apple s’est associé à Reprezent 107.3FM, Spotlight, Platoon et Apple Music, l’espace créatif pour les jeunes pour rendre les studios créatifs possibles. Du 2 au 29 août, deux pistes en personne se dérouleront en parallèle avec Spotlight et Reprezent, chacune offrant un aperçu unique.

Avec Reprezent, les jeunes découvriront comment produire et présenter une émission de radio en direct. L’émission finale sera diffusée sur Reprezent 107.3FM le week-end férié :

Vous maîtriserez les compétences au micro et en interview, transformerez l’audio brut en fonctionnalités fluides et professionnelles et explorerez comment diffuser votre émission. Vous serez directement exposé à l’industrie et découvrirez à quoi ressemble la diffusion de l’intérieur.

Spotlight plongera dans l’art de la création, de l’enregistrement et du mastering de votre propre morceau :

Vous améliorerez vos compétences en matière d’écriture de chansons, de production et de promotion et bénéficierez d’une exposition directe à l’industrie, avec la possibilité de faire jouer votre musique sur la station de radio Reprezent 107.3FM basée à Brixton pendant le week-end férié.

La gamme de mentorat pour Creative Studios London comprend Nile Rodgers, Celeste, Ashley Verse, Fraser T Smith, Jay McGregor, Mme Banks, Charlie Sloth, Dotty, Melle Brown et bien d’autres.

Les candidatures des jeunes pour les deux programmes doivent être soumises avant le 19 juillet. Vous pouvez en savoir plus sur le processus de candidature et les exigences sur la page Web du maire de Londres.

Aujourd’hui, chez Apple Creative Studios, une initiative mondiale ouvre des portes créatives aux communautés sous-représentées grâce à un mentorat et à des ressources de développement de carrière. Le programme est actuellement en cours à Los Angeles et à Pékin, avec des plans de lancement à Bangkok, Chicago et Washington, DC plus tard cette année. Creative Studios London s’appuie sur le succès de Today at Apple Made in LDN, un programme soutenu par le maire de Londres hébergé dans les Apple Stores et en ligne depuis 2019.

