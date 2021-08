in

Aujourd’hui, Andrea Escalona pourrait avoir une liaison avec J Balvin, disent-ils | Instagram

Des rumeurs se sont déchaînées sur les réseaux sociaux !Ceci après la belle animatrice du Hoy Program, Andrea Escalona a partagé sur les réseaux sociaux qu’elle avait reçu un détail très spécial de ni plus ni moins que J. Balvin.

La fille de Magda Rodríguez a soulevé des spéculations après avoir partagé une photo avec de belles roses dans des tons roses et violets et des ballons qui l’accompagnaient, Andrea Escalona en a profité pour remercier J Balvin pour son cadeau.

Bien que le détail du reggaeton soit arrivé en retard, l’intention de la célébrité était que le détail soit reçu par Image de balise Andrea Escalona le 6 août, son anniversaire ; cependant, il leur est parvenu quelques jours plus tard, mais il n’a pas été reçu avec moins d’émotion.

Cela peut vous intéresser : Star + : Tarifs, forfaits et combo avec Disney + au Mexique

En plus de ce détail, une vidéo affectueuse a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle l’interprète a souhaité un joyeux anniversaire au partenaire d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo et les internautes n’ont pas tardé à réagir.

Cela peut vous intéresser: Demi Rose couvre ses charmes du jacuzzi avec ses doigts

Bonjour Andy Escalona. Joyeaux anniversaire, bénédictions! Salutations de José, dit le chanteur dans l’enregistrement.

Cela peut vous intéresser : Une belle dame, Daniella Chávez pose parfaite à l’intérieur

Bien qu’on ait commencé à dire qu’il pourrait y avoir quelque chose entre Andy et José, la vérité est qu’il semble qu’il n’y ait qu’une belle amitié entre eux, c’est pourquoi il a partagé ces détails le jour de son anniversaire.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

A noter que J Balvin est dans une étape très importante de sa vie, puisqu’il vient de devenir papa pour la première fois aux côtés du mannequin argentin Valentina Ferrer. Toutes nos félicitations!.