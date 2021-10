Aujourd’hui, Andrea Legarreta contre le chauffeur, voulez-vous qu’elle sorte ? | Instagram

Tania Rincón a-t-elle des ennuis?Andrea Legarreta est en colère contre une célèbre animatrice de télévision faisant partie de la Programme d’aujourd’hui et tout semble qu’on ne la reverra plus dans l’étoile du matin de Televisa.

Andrea Legarreta Martinez a partagé qu’elle n’aimait pas la façon dont Anette Cuburu parlait d’elle. L’ancienne animatrice de Venga la Alegría a été interviewée par Mara Patricia Castañeda à propos de son passage au programme Hoy, qui a apparemment laissé beaucoup sans saveurs.

Il a été dit que le départ de Cuburu était lié à de mauvaises relations au sein de la matinée de Televisa, plus précisément avec ses collègues. Insinuant qu’il s’agissait d’Andrea Legarreta, Anette Cuburu a parlé d’envie et d’une femme mal mariée, indiquant qu’elle était l’épouse d’Erik Rubín.

Cuburu a tout donné contre deux de ses anciens coéquipiers Aujourd’hui, parce qu’elle a assuré qu’ils voulaient la retirer de l’émission de télévision parce que cela les éclipsait, c’est pourquoi ils « ont fait sa vie de petits carrés ». L’actrice a également déclaré que ce qu’elle ne pouvait pas tolérer, c’est qu’ils soient entrés dans sa vie personnelle en inventant une relation avec Raúl Araiza, alors que ce n’était pas vrai.

Anette Cuburu prétendait être une femme très accueillante, mais cela ne voulait pas dire qu’elle était avec Raúl ou quelqu’un d’autre, seulement que c’était sa façon d’être et c’est pourquoi elle était affectueuse avec certains de ses compagnons.

Il n’y avait aucune preuve de ce qu’une fille amère qui est malheureusement mariée à quelqu’un qu’elle ne veut pas inventer, alors que fait-on ? C’est ainsi que Cuburu a nié ce qui aurait été dit par Legarreta.

La compagne et amie proche de Galilea Montijo a assuré que la présentatrice de télévision avait été très agressive dans la façon dont elle parlait d’elle, ceci également dans une interview avec l’ancien partenaire de Vicente Fernández Jr.

La femme d’Érik Rubín a commenté que des rumeurs étaient venues après le départ de Cuburu, alors elle lui a envoyé un message très aimable lui demandant ce qui s’était passé et l’actrice avait également répondu assez fortement.

Legarreta a expliqué qu’elle n’était pas une personne « rajona » et que c’est probablement ce qui s’est passé, qu’on a dit à Anette Cuburu qu’elle était la « moucharde » et qu’elle a compliqué sa vie personnelle, alors qu’elle ne l’était pas.

Andrea Legarreta Elle a assuré ne pas être ce genre de personne et a souligné que Cuburu avait pris une décision qui était la cause de tout, mais c’est seulement elle qui a tout changé et qu’il est triste qu’elle tienne quelqu’un d’autre pour responsable, surtout si elle n’a rien à faire. avec ça.

Le présentateur de télévision a assuré que tout ce que la blonde souhaite pour elle est triste et qu’elle la déteste sans raison ; Cependant, il assure qu’elle lui assure le meilleur au monde car c’est une femme qui travaille avec de beaux enfants.

Ce ne serait pas la première fois que les anciens collègues disaient du mal d’Andrea Legarreta ou du pouvoir supposé qu’elle et Galilea Montijo ont sur Hoy; cependant, à tout moment, les deux ont tout nié catégoriquement.