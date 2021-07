Aujourd’hui arrive sur Netflix la trilogie qui cartonne le plus pour l’été | Divertissement

Toute la trilogie Hobbit est diffusée sur Netflix et l’été est le moment idéal pour faire un marathon de films.

Lorsque des températures élevées arrivent dans notre pays, il est temps de profiter du soleil, mais parfois nous voulons aussi être à la maison et nous reposer ou passer du temps avec quelque chose qui nous détend. Rester devant la télé peut être une bonne idée et il n’y a pas de meilleur moment pour reprendre les séries ou les films en attente.

Les vacances sont pour les films les plus longs et ceux qui viennent de sortir sur Netflix en sont un excellent exemple. La plupart d’entre nous ont apprécié la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais le Le Hobbit était moins vu et le moment est peut-être venu de réessayer, que ce soit sous forme de marathon ou dans une course de plusieurs jours.

Les trois films qui adaptent le roman de JRR Tolkien ont triomphé parmi les plus fans du genre, bien qu’il y ait eu d’autres téléspectateurs qui sont restés la moitié ou ils pensaient que les histoires racontées étaient trop longues. Mais vous devez toujours donner une seconde chance aux films, ou visiter, et Netflix vous facilite la tâche.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Peter Jackson a répété en tant que réalisateur des trois films qui sont sortis à nouveau des années consécutives depuis 2012 : Le Hobbit : Un Voyage Inattendu, Le Hobbit : La Désolation de Smaug et Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées.

Quant à la durée, elles sont de 170, 160 et 144 minutes à raconter L’odyssée de Bilbo Baggins qui s’est terminée avec la bague dans les mains, bien que pour y parvenir, il a dû vivre beaucoup plus d’aventures qu’il ne pouvait espérer dans sa vie placide à La Comarca.

Le fait est que Aujourd’hui, les trois films sont sortis sur Netflix et ils sont parfaits pour de longues heures de chaleur à la maison. Si vous souhaitez y revenir, voici les liens pour les trois. Vous les apprécierez sûrement :