Aujourd’hui avec un nouveau chauffeur, Kenia Os fait son apparition… bye Kim Loaiza ! | Instagram

Kenya vous a surpris avec son apparition dans le programme Today!. La célèbre influenceuse est apparue lors de la matinée la plus célèbre du Mexique et a provoqué une énorme surprise chez ses followers, rejoindra-t-elle ses chauffeurs ?

La belle Kenya Guadalupe Flores Osuna, mieux connu comme Kenya a été présenté dans la section de l’étoile du matin de Televisa intitulée “La Nube”, dans laquelle les animateurs parlent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.

La ” rivale ” de Kimberly Loaiza a fait son apparition pour présenter sa chanson “Toketeo“, qui est actuellement très viral. Andrea Escalona, ​​​​Paul Stanley et Lambda García ont été ceux qui ont reçu une visite si agréable.

Le succès de Kenia Os a été si irrésistible que le chanteur a fait danser les chefs d’orchestre et leur a même montré les pas de danse correspondants. Les internautes ont assuré que le Kenya était “comme un poisson dans l’eau” et que c’est définitivement son truc.

Les Kenini ont soutenu leur artiste à tout moment et ont créé un hashtag lié à la présentation du Kenya dans le programme animé par Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza et plus encore.

La belle Kenia Os s’est présentée avec une robe imprimée ajustée mais très simple qui mettait en valeur son anatomie bien travaillée, complétant son image décontractée avec ses cheveux dénoués.

Les fans étaient encore plus excités après que Galilea Montijo elle-même n’ait pu résister à prendre plusieurs photos avec la star de YouTube et ancien membre de la Team Jukilop, le Kenya pourrait-il revenir au programme Hoy ?