Aujourd’hui, c’est «Earth Hour»: à quoi ça sert?

Des millions de personnes, d’entreprises et d’organisations vont éteindre les lumières aujourd’hui et déconnecter tous les appareils électriques non essentiels, de 20h30 à 21h30, comme symbole de soutien à la lutte contre le changement climatique. Ce sera le plus grand événement numérique de l’histoire. Earth Hour, un événement de protestation organisé tous les derniers samedis de mars par le World Wildlife Fund (WWF), prétend être un orateur mondial pour exiger des mesures qui arrêtent la détérioration de la planète et une plate-forme qui unit toutes les voix qui prônent de laisser un avenir meilleur aux générations futures.

Forces pandémiques: Earth Hour, le plus grand mouvement au monde contre le changement climatique et la perte de biodiversité, devra être numérique cette année. La devise de la mobilisation est: «En Earth Hour connectez-vous avec la nature», considérant que c’est fondamental, car «cela nous protège, nous nourrit et est notre source de santé».

Les organisateurs soulignent que 2021 est « une année décisive pour la nature », parce que la crise climatique est «une réalité» qui nous oblige à «agir maintenant». Et c’est pourquoi ils ont appelé les citoyens, les conseils municipaux, les entreprises et les organisations à participer à Earth Hour. L’objectif est d’éduquer chacun à faire une utilisation plus responsable de l’énergie.

Mais Earth Hour est-il bon pour quelque chose? Au cours des éditions précédentes, la campagne a atteint une participation mondiale sans précédent. Même en mars 2020, dans l’un des pires moments de la pandémie, Earth Hour a eu le soutien de milliers d’entreprises et de citoyens, qui, pour une autre année, n’ont pas manqué le rendez-vous avec la défense de la planète. Un appel au réveil aux dirigeants mondiaux.

Il y a, cependant, des voix critiques avec cette action, qui remettre en question sa réelle utilité pour réduire la consommation d’énergie pendant cette heure. Une étude réalisée en 2014 spécifiquement pour mesurer l’impact de l’Heure pour la Terre sur la demande d’électricité dans le monde a conclu que la réduction de la consommation est très modeste: 4% en moyenne. Au cours de la période de six ans analysée par cette étude (2007-2012), les données de dix pays ont été analysées (l’Espagne n’apparaissait pas) et il a été constaté qu’au Canada la réduction atteignait 28%, mais dans d’autres, comme la Nouvelle-Zélande, même augmenté de 2%.

En Espagne, les données de Red Eléctrica de España (REE) correspondant au jour de l’Heure de la Terre en 2019 montrent une différence par rapport au même jour de la semaine précédente de seulement -0,7%, et il n’est pas clair que ce soit léger la baisse était due à cet événement.

Dans les deux cas, Du WWF, ils préviennent que l’objectif de Earth Hour n’est pas de réduire la consommation d’énergie, mais pour attirer l’attention de la population mondiale sur les problèmes qui menacent la planète.

En tout cas, il y a eu réalisations très remarquables dans d’autres domaines. Par exemple, Earth Hour a réussi à inciter l’Union européenne (UE) en octobre 2012 à promouvoir l’objectif «Triple 20», qu’elle poursuivait d’ici 2020, selon lequel 20% de l’énergie devrait provenir de sources renouvelables, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et réaliser des économies d’énergie de 20%. Bien que les données de l’année dernière ne soient pas encore disponibles, tout indique qu’au moins le premier objectif a été atteint, car en 2018, les énergies renouvelables représentaient 18,9% de celle consommée dans l’UE.

Cette année, comme le souligne le WWF, sera également «critique» pour l’avenir de la Terre, car les dirigeants mondiaux prendront des décisions politiques clés sur l’action climatique, le développement durable et la nature. En mai 2021, le 15e Sommet sur la biodiversité se tiendra à Kunming (Chine), qui était prévu pour octobre 2020 et a dû être retardé en raison de la pandémie.

Cette réunion et le Sommet sur le climat 2021, qui aura lieu en novembre à Glasgow (Angleterre), et qui a également dû être reporté à cette année, seront deux moments clés pour aboutir à un plan mondial ambitieux qui transforme le rapport de la société à la biodiversité et à veiller à ce que, d’ici 2050, «la vision partagée de vivre en harmonie avec la nature» se réalise, déclare le WWF. Un suivi massif de la mobilisation d’aujourd’hui serait donc essentiel pour amener les dirigeants politiques à assumer ces objectifs.

Earth Hour est un mouvement mondial pour rappeler que la nature est «le système de survie de la planète, qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin, de l’air que nous respirons à l’eau que nous buvons et à la nourriture que nous mangeons», explique l’association. Pour tout cela, il estime qu’il est essentiel « de le défendre dès maintenant pour sauvegarder la santé de notre planète et, à son tour, notre propre santé et notre bien-être ».

Le WWF soutient que nous nous associons tous à la lutte contre le changement climatique et à la défense de la biodiversité. Et il souligne que le but de Earth Hour n’est pas «juste d’éteindre la lumière», mais « Sensibiliser et agir contre le changement climatique et la perte de biodiversité ».

Un appel à l’attention

Earth Hour est né à Sydney (Australie) en 2007 comme un geste symbolique pour attirer l’attention sur le problème du changement climatique. Les organisateurs ont choisi un geste simple pour que toute personne ou entité puisse montrer son soutien: éteindre les lumières. Au fil des années, il est devenu un mouvement mondial dont font déjà partie des milliers de villes dans près de 200 pays, qui dans les éditions précédentes ont éteint plus de 17 000 monuments et édifices emblématiques comme la Tour Eiffel ou le Colisée.

Le World Wildlife Fund diffusera à l’occasion d’Earth Hour sur sa chaîne YouTube une émission spéciale sur la nature, aujourd’hui de 20h25 à 21h30. Une émission, qui sera animée par le présentateur de ‘Here the Earth’ de RTVE, Jacob Petrus, comprendra une visite des paysages les plus étonnants de la planète, de l’Arctique à l’Afrique du Sud, en passant par l’Amazonie et les forêts de Asie du sud est.

Il y aura également du temps pour la géographie espagnole. Ainsi, il s’agira d’un voyage dans des lieux tels que la Sierra de la Culebra (Zamora), où le WWF œuvre en faveur de la coexistence avec le loup, la Sierra Morena (Ciudad Real) de l’une des fermes du projet de récupération du lynx, et le parc national de Doñana, où l’association pour mettre fin au vol d’eau et conserver ce patrimoine mondial de l’humanité.

Page de référence: https://www.horadelplaneta.es/

Site Web REE pour voir la consommation d’énergie en temps réel: https://demanda.ree.es/visiona/home

Rapport d’impact énergétique Earth Hour 2014: https://www.researchgate.net/publication/262880500_The_electricity_impacts_of_Earth_Hour_An_international_comparative_analysis_of_energy-saving_behavior