“Aujourd’hui c’est gagné avec un plus de rage”

19/06/2021 à 10h29 CEST

.

Lionel scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a souligné que tant dans les deux matches à élimination directe (Chili et Colombie) que lors des débuts contre le Chili dans cette Copa América malgré les matchs nuls, l’Albiceleste méritait également de gagner et que ce vendredi contre l’Uruguay il a été réalisé avec un ” plus de rage “.

« Lors des matchs précédents, l’Argentine méritait également de gagner. Nous ne pouvions pas pour les petites choses. Aujourd’hui cela s’est réalisé avec un plus de colère et de solidité pour qu’ils ne nous convertissent pas, nous étions bons dans toutes les facettes. Aujourd’hui, l’équipe était très solide”, a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

« Guido (Rodríguez) a toujours été avec nous, nous apprécions son engagement depuis longtemps. Aujourd’hui, il a eu sa chance et il en a très bien profité. Nous pensons à l’Uruguay et nous avons choisi ces gars-là. Nous avons joué en un peu plus de deux jours contre le Paraguay et nous avons dû leur donner du repos. Je dis toujours que tous les joueurs de l’effectif sont là pour jouer, ça me fait très plaisir car ça fait très bien l’équipe nationale », a analysé l’entraîneur de l’Albiceleste.

“Cette victoire nous laisse tranquille car l’équipe a été très bonne contre un grand rival. On prend toujours toutes les décisions pour le bien de l’équipe, c’est très clair”, a-t-il souligné et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas entré dans le Kun‘ Présage exprimé : « Parce que j’ai mis sangle pour Lautaro (Martinez)”.

Après le match nul contre le Chili et la victoire contre l’Uruguay, l’Argentine restera à Brasilia en attendant le match de lundi prochain contre le Paraguay pour la troisième journée du groupe A, qui la place en tête avec quatre unités avec La Roja.