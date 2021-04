Aujourd’hui, c’est la journée internationale du baiser et nous la célébrons avec ces baisers de films qui ont marqué l’histoire 💋

Aujourd’hui est célébrée la journée internationale du baiser après qu’un couple thaïlandais a battu le record de 58 heures de baisers ininterrompus et quoi de plus beau que de le commémorer avec des baisers de films qui lui ont volé plusieurs soupirs.

Spiderman (2002) – Tobey Maguire et Kristen Dunst

C’est peut-être le baiser le plus mémorable de tous les films de super-héros jusqu’à présent.

Titanic (1997) – Kate Winslet et Leonardo Dicaprio

Le meilleur film d’amour de tous les temps!

Autant en emporte le vent (1939) – Clark Gable et Vivien Leigh

Rencontrez Joe Black (1998) – Brad Pitt et Claire Forlani

Un baiser sans paroles.

Roméo et Juliette (1996) – Leonardo Dicaprio et Claire Danes

Deux jeunes hommes prédestinés à se retrouver dans l’ascenseur lors d’une fête sans savoir encore que leurs familles étaient en désaccord.

Le cahier (2004) – Ryan Gosling et Rachel McAdams

L’un des films d’amour les plus célèbres de ces derniers temps et cet amour a traversé le grand écran.

Dirty Dancing (1987) – Patrick Swayze et Jennifer Gray

Bisou, danse sexy et le reste appartient à l’histoire …

Moulin Rouge (2001) – Nicole Kidman et Ewan McGregor

La passion à l’état pur!

La La Land (2016) – Ryan Gosling, Emma Stone

De retour ensemble … et bisous!

Along Came Polly (2004) – Ben Stiller et Jennifer Aniston

Un baiser comique tant attendu.

Notting Hill (1999) – Hugh Grant et Julia Roberts

L’engouement commence par un simple baiser.

Jersey Girl (2004) Jennifer Lopez et Ben Affleck

Un baiser qui nous a fait soupirer.

Le son de la musique (1965) – Julie Andrews et Christopher Plummer

Des personnages magnifiques et parfaits et une histoire d’amour unique.

Jolie femme (1990) – Julia Roberts et Richard Gere

Ils se fondent dans un baiser passionné dans le plus pur style Happy Ending.

Ma fille (1991) – Anna Chlumsky et Macaulay Culkin

Il n’y a pas de scène au cinéma qui représente mieux le premier baiser de notre enfance!

Petit-déjeuner chez Tiffany’s (1961) – George Peppard et Audrey Hepburn

Qui n’a pas rêvé de ce baiser?

Crazy Stupid Love (2011) – Ryan Gosling et Emma Stone

Une Emma Stone déterminée entre dans le bar et se lance littéralement dans l’embrasser un impressionnant et magnifique Ryan Gosling.

Casablanca (1942) – Humphrey Bogart et Ingrid Bernat

Le baiser parfait!

Armagedon (1998) – Ben Affleck et Liv Tyler

Un bon bisou.