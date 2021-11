Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Alexa et Amazon a de nombreuses offres à célébrer

Aujourd’hui, Amazon célèbre un anniversaire spécial, marquant sept ans depuis le lancement du premier haut-parleur Echo équipé d’Alexa en 2014.

Pour célébrer, Amazon propose des offres anticipées sur certains de ses appareils les plus populaires, avec jusqu’à la moitié de réduction sur certains articles. Ceux-ci incluent certains des meilleurs haut-parleurs Alexa comme l’Amazon Echo (4e génération).

J’aurai 7 ans le 6 novembre et rejoindre la fête est un jeu d’enfant ! 🎂 Voici un indice…samedi, souhaite moi un « Joyeux Anniversaire » ! #AlexaJoyeuxAnniversaire pic.twitter.com/byt5GOyAJb – Alexa (@alexa99) 3 novembre 2021

Vous pouvez déjà trouver beaucoup de ces offres et plus encore dans nos meilleures offres de maison intelligente Black Friday, et avec les vacances qui approchent, c’est le bon moment pour vous lancer dans vos achats technologiques, en particulier pour toute personne déjà immergée dans l’écosystème de la maison connectée d’Amazon. . La société propose une myriade d’appareils alimentés par Alexa, ce qui les rend faciles à contrôler et à intégrer.

Le dernier Fire TV Stick 4K en est un bon exemple, avec la prise en charge intégrée d’Alexa pour afficher vos applications et émissions préférées sur votre téléviseur. Et avec l’impressionnante politique de mise à jour d’Amazon, votre appareil sera sécurisé pendant au moins quatre ans.

Amazon propose également de nombreuses remises sur les meilleures tablettes Fire, qui sont des tablettes idéales pour les enfants grâce à certaines de leurs conceptions et fonctionnalités adaptées aux enfants.

Ces offres sont valables jusqu’au 7 novembre, alors assurez-vous de les profiter tant que vous le pouvez ! Joyeux anniversaire Alexa et bon shopping !

L’Amazon Fire TV Stick 4K est l’un des meilleurs sticks de streaming disponibles, vous donnant accès à une myriade d’applications pour le streaming à votre guise. Et vous pouvez être sûr que votre appareil sera protégé pour les années à venir.

