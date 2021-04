Aujourd’hui, c’est le début de la fin pour les gras trans

04/02/2021 à 00:10 CEST

La politique nutritionnelle est de plus en plus essentielle dans une société, la nôtre, où les risques liés à une mauvaise alimentation sont vraiment élevés.

Des pays comme le Royaume-Uni intègrent des lois qui limitent, par exemple, la consommation de sel, pour réduire les maladies dérivées d’un excès dans l’apport; et d’autres, comme l’Espagne, imposent des taxes sur les boissons sucrées.

À présent, l’Union européenne fait un pas en avant dans la quête d’amélioration de la santé du continent.

Le vendredi 2 avril, il est entré en vigueur Législation européenne limitant l’utilisation des gras trans (AGT) jusqu’à un maximum de deux grammes pour 100 grammes de matières grasses dans les aliments.

À ce jour, il n’existait qu’un seul règlement européen limitant la quantité d’acides gras trans dans les préparations pour nourrissons et de suite, qui ne pouvait pas dépasser 3% de la teneur totale en matières grasses.

En outre, sur le continent européen, seuls le Danemark, l’Autriche, la Suisse et l’Islande disposaient d’un cadre juridique obligeant l’industrie à limiter la quantité de graisses trans utilisées dans les produits alimentaires, qui ne pouvait pas dépasser 2% du total.

Maintenant, cela va être une réalité dans notre pays également.

C’est sans aucun doute un pas en avant dans la politique nutritionnelle du continent.

Bonne nouvelle pour notre corps car la consommation de soi-disant gras trans pose un risque évident pour la santé.

Pourquoi ne nous intéressons-nous pas à eux? Comme le souligne Ana Núñez, diplômée en nutrition et diététique humaine, experte à Me Cuido Comiendo en nutrition infantile et nutrition pendant la grossesse, «ils ne sont pas bons au niveau cardiovasculaire car ils augmentent le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol communément appelé et ils diminuent le HDL, ce qui est bien, affectant la qualité de notre profil lipidique ».

Son impact sur les artères, le cœur et notre corps en général, est très négatif.

Mais il y a plus. Les acides gras trans augmentent la résistance à l’insuline car, après leur absorption, ils peuvent être incorporés dans les lipides de la membrane cellulaire, affectant ses propriétés physiques et le couplage des enzymes à celle-ci, et peuvent influencer la sensibilité périphérique à l’insuline.

Les effets néfastes sur notre corps sont remarquables.

Que sont les gras trans

L’Union européenne limite désormais, avant son interdiction totale en 2023, ce type de graisses insaturées présentes à la fois dans les produits ultra-transformés, comme dans les pâtisseries industrielles et dans les plats précuits.

Mais d’où viennent-ils? Que sont-ils exactement? Et pourquoi sont-ils si nocifs?

Les acides gras trans proviennent de deux sources différentes: «D’une part, ils sont naturellement présents dans le lait de vache et le bœuf par un processus organique de leur microbiote, mais d’autre part, ils sont également obtenus artificiellement en modifiant la structure chimique des graisses. acides », indique Núñez.

La Dr Marisa Calle, membre du comité de nutrition de la Fondation espagnole du cœur (FEC) et professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Université Complutense de Madrid, se penche sur le fait que «environ 5% de la consommation totale d’acides gras trans que nous ingérons provient de la consommation de graisse de ruminant, à travers des produits tels que le beurre, la crème, la crème, le lait entier ou la viande grasse ».

Mais d’un autre côté, nous avons cette source industrielle de génération d’acides gras trans qui sont produits artificiellement par un processus appelé hydrogénation des huiles végétales qui les rend plus stables et capables de durer plus longtemps dans notre garde-manger.

En plus de réduire les coûts de fabrication, «grâce à ce processus d’hydrogénation, il est possible d’améliorer le goût, la texture et la durabilité des aliments cuits ou préparés avec eux», explique le Dr Calle.

L’expert ajoute que « bien que certains aliments puissent contenir naturellement des gras trans et que cela ne soit pas toujours causé par des processus technologiques, ce type de gras se trouve principalement dans les produits transformés ».

«Ce type de graisses insaturées ne devrait pas représenter plus de 1% du total des calories ingérées quotidiennement», explique Ana Núñez. Et il souligne: «Ce serait vraiment simple si cela ne se produisait pas. Il suffirait d’éliminer tout produit transformé de notre alimentation ».

Le danger des gras trans pour le cœur

Les preuves scientifiques montrent que les gras trans sont les pires graisses pour la santé cardiovasculaire, augmentant les niveaux de «mauvais» cholestérol (LDL) et de triglycérides, ainsi que les niveaux de «bon» cholestérol (HDL).

«Une fois consommés, les acides gras trans sont absorbés par le système digestif et passent dans le sang. Ils sont incorporés dans les membranes cellulaires et remplacent les graisses qui composent ces membranes, qui finissent par perdre ou diminuer leur souplesse et leur fluidité. Cela fait que d’autres molécules, comme le cholestérol, ne peuvent pas se lier à la membrane et rester libres, augmentant ainsi le taux de cholestérol sanguin », explique le Dr Calle.

D’autre part, les gras trans augmentent également les taux de triglycérides sanguins et cette hypertriglycéridémie est indépendamment associée au risque de maladie cardiovasculaire.

En outre, il a été observé que les acides gras trans augmentent l’inflammation et les facteurs inflammatoires jouent un rôle important dans le développement du diabète, de l’athérosclérose, de la rupture de plaque et de la mort cardiaque subite.

C’est pour tout cela que les experts de la santé apprécient très positivement l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement qui, « sans aucun doute, profitera à la santé de la population ».