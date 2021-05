Aujourd’hui, c’est le jour de Star Wars – Célébrez-le avec certains de ces articles incontournables | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Que la Force soit avec vous… le 4 mai, journée internationale de Star Wars où vous pourrez naturellement célébrer votre amour de la saga de science-fiction la plus épique.

Comme chaque 4 mai Le jour de la guerre des étoiles est célébré, choisi parce qu’aux États-Unis, le 4 mai est lu comme «4 mai» et ressemble à «May the Force», la phrase mythique de la franchise George Lucas. Mais cette journée est utilisée comme excuse pour diffuser les meilleurs vêtements Jedi et les dernières nouveautés en matière de merchandising.

Peu importe si vous êtes plus que La lumière ou le côté obscur, si vous êtes un fan de Star Wars, vous devez célébrer cette journée pour commémorer les sacrifices consentis par et pour l’Empire ou pour la République.

Si vous cherchiez un cadeau à faire ce 4 mai ou si vous souhaitez acheter quelque chose pour commémorer ce jour de Star Wars, alors nous avons pour vous le meilleur du merchandising sur la saga des films de science-fiction, des séries, des bandes dessinées et des jeux vidéo préférés à travers le monde.

Millennium Falcon en LEGO

Obtenez l’imposant modèle LEGO du Millennium Falcon sur Amazon

Il existe peu de produits plus complexes et importants dans la vie d’un fan de Star Wars. C’est sans aucun doute l’un des plus gros défis pour les fans de LEGO et de Star Wars, on parle de ce “tas d’ordures” appelé Faucon millénaire mais cela laisse n’importe quel vaisseau de la galaxie derrière.

Cette reproduction LEGO du Millennium Falcon est l’un des modèles les plus importants de leur gamme de produits Star Wars. Vous pouvez recréer des scènes de films ou créer vos propres aventures.

Il a un total de 1351 pièces et convient aux jeunes et aux jeunes de cœur. Il peut être acheté à partir de 159 euros sur Amazon.

Si ce n’est rien pour vous, vous avez aussi la figurine de l’AT-AT utilisée par L’Empire avec un total de 1267 pièces et que vous pouvez acheter à partir de 149 euros.

Peluche Grogu (Baby Yoda)

Obtenez la peluche Baby Yoda pour 22,99 €

Les fans de Star Wars conviendront sûrement que Le mandalorien c’est l’une des meilleures choses qui soit jamais arrivée à la franchise de films. La série Disney + mettant en vedette le Mandalorien et Baby Yoda est devenue un succès.

Une partie du succès est due à Baby Yoda ou Grogu, un personnage principal des 2 premières saisons de la série de la même race que Yoda et avec des pouvoirs que The Force lui accorde.

Cette peluche Grogu est disponible sur Amazon pour moins de 23 euros et est un cadeau parfait pour tout fan de Star Wars.

Star Wars Steelbooks sur Blu-Ray

Si vous ne souhaitez pas avoir d’abonnement Disney + pour voir tous les films de la série, votre meilleure option est d’obtenir tous les films au format physique et maintenant la meilleure option est le Steelbook.

Ces éditions spéciales incluent une boîte en métal avec un design spécial différent des éditions normales, souvent avec un design en relief. Mais c’est avant tout l’un des meilleurs moyens de stocker des disques Blu-Ray et de les afficher dans votre collection.

Casque LEGO Stormtrooper

Obtenez le buste Stormtrooper en LEGO pour 55 €

Si vous souhaitez combiner deux passions telles que Star Wars et LEGO, vous pouvez le faire car il existe de nombreux produits sous licence pour LEGO. Si vous êtes un fan de ces précieux guerriers tels que le Stormtroopers, avec son casque iconique, alors vous avez un cadeau parfait.

est Casque Stormtrooper en LEGO C’est un excellent produit à afficher dans une vitrine ou à côté de votre collection de produits et il est conçu pour les plus grands fans.

Le buste a 647 pièces et est conçu pour les adultes en raison de sa complexité. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 55 euros avec la livraison gratuite grâce aux avantages d’Amazon Prime.

Figurine d’action rétro Boba Fett

Obtenez la figurine Boba Fett pour 15,49 €

Si vous êtes un fan des premiers films de Star Wars, vous ressentirez sûrement un lien spécial avec Boba Fett. Le Mandalorien ne serait rien sans ce personnage qui devint plus tard le protagoniste des préquelles.

Chez Zavvi, l’un des plus grands magasins de merchandising d’Europe, il a cette figurine rétro Boba Fett comme celle qui est sortie dans les années 70. C’est une figurine de collection qui coûte 15,49 euros.

Bien que la figurine soit fabriquée à cette époque, de l’emballage et du design de la figurine articulée, elle est une copie conforme de celle qui a été vendue dans les années 70 et 80 dans le monde entier.

Il existe de nombreuses figurines d’action dans le monde de Star Wars, comme celle-ci de The First Order où vous avez plusieurs personnages de l’armée noire pour moins de 33 euros.

Il existe également des personnages hyper réalistes comme celui de Luke Skywalker de Hasbro. Il a deux têtes et 5 paires de mains avec des accessoires pour que vous puissiez créer la position que vous souhaitez. C’est une pièce de collection disponible sur Amazon pour 64 euros.

Star Wars Funko Pop

Le fanatisme des figurines en vinyle Funko Pop rejoint le fanatisme de Star Wars avec une énorme collection de figurines que vous pouvez acheter à partir d’un peu plus de 13 euros. Tel est le problème: lequel choisir? Il y a tellement d’options, de tous les films, séries et spéciaux que le choix est impossible.

Vous pouvez obtenir des personnages classiques comme Dark Vador, Luke Skywalker s’entraînant avec Yoda, le Mandalorien avec Baby Yoda volant, Rey avec sabre laser, Dark Maul, Kylo Ren, Ahsoka et tant d’autres qu’il est impossible de créer une liste.

