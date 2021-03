Aujourd’hui, c’est votre dernière chance d’obtenir Disney Plus avant que le prix n’augmente!

Si vous vouliez vous inscrire à Disney Plus, il y a une grande incitation à le faire aujourd’hui. À partir de demain, le prix d’un abonnement mensuel aux États-Unis passera de 6,99 $ à 7,99 $, et l’abonnement annuel passera de 69,99 $ à 79,99 $.

Il ne s’agit peut-être que d’une augmentation de 1 $ par mois, mais les économies s’additionnent. Étant donné que l’abonnement annuel est de 10 mois pour le prix de 12, obtenir un plan d’un an maintenant équivaut à payer 24 $ de moins que si vous y alliez mois par mois demain.

Disney Plus est bien plus que Disney. Il existe également des tonnes de contenu de marques telles que Pixar, Marvel Studios, National Geographic et l’univers Star Wars. Il y a même du contenu du réseau Fox appartenant à Disney, y compris la grande majorité des épisodes des Simpsons. Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier est la série de super-héros la plus en vogue en ce moment, il ne manque donc pas de raisons de reporter votre abonnement.

Les prix augmentent également pour le forfait de trois abonnements, qui comprend Disney Plus, Hulu et ESPN Plus. Idem pour les cartes-cadeaux. Disney cherche à récolter les fruits alors que la bibliothèque de contenu de haute qualité continue de croître.

Il s’agit d’une augmentation de prix permanente, c’est donc votre dernière chance de vous inscrire à temps. Appuyez sur le widget ci-dessous pour en profiter.

