Aujourd’hui chez Apple Creative Studios s’étendant à Chicago et à Washington, DC

Après avoir lancé Creative Studios à Los Angeles, Pékin, Bangkok et Londres, le programme de mentorat Today at Apple s’adresse aux jeunes créatifs de Washington et de Chicago.

Selon un communiqué de presse publié par Apple, à partir de ce mois-ci, Today at Apple Creative Studios apportera sa programmation de carrière et ses ressources créatives aux communautés sous-représentées de Chicago et de Washington, DC

Ces deux villes développent les programmes lancés plus tôt cet été, qui explorent une variété de passions créatives à travers la production musicale et radio, la photographie, la conception d’applications, etc.

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre en contact des jeunes de communautés sous-représentées avec des artistes et des mentors pour les guider et les inspirer à Washington et Chicago », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior d’Apple pour Retail + People. « Dans chaque ville où nous avons lancé Today at Apple Creative Studios, nos partenariats avec d’incroyables organisations communautaires nous ont permis d’offrir une éducation aux arts créatifs à ceux qui en ont le plus besoin, et nous sommes impatients d’amener Creative Studios dans encore plus de villes.

Dirigés en collaboration avec des partenaires communautaires, des organisations à but non lucratif locales et Apple, les jeunes créatifs de Washington et de Chicago auront accès à un mentorat, à une expérience pratique et au savoir-faire de l’industrie pour approfondir la photographie, l’illustration et l’écriture.

Aujourd’hui, à Apple Creative Studios – DC, les auteurs et illustrateurs en herbe auront l’occasion de perfectionner leurs compétences créatives et professionnelles tout en développant leur capacité à raconter leurs histoires avec leurs propres mots. Le programme, qui débute officiellement le 20 septembre, vise à diversifier le paysage de la littérature pour enfants et jeunes et est présenté en collaboration avec l’association locale Shout Mouse Press – un atelier d’écriture et une maison d’édition ayant pour mission d’amplifier les voix marginalisées – et des étudiants du latin Centre américain de la jeunesse.

Aujourd’hui, Apple Creative Studios Chicago sera lancé le 18 septembre et travaillera avec les jeunes de Little Village pour amplifier les histoires uniques des talents émergents à travers la photographie et l’illustration. En collaboration avec les partenaires communautaires Yollocalli Arts Reach, l’Instituto Justice and Leadership Academy et la Biennale d’architecture de Chicago, Apple proposera une programmation artistique et culturelle gratuite pendant cinq semaines aux artistes et photographes en herbe, leur offrant les outils dont ils ont besoin pour se lancer dans leur voyage créatif.

Pour en savoir plus sur Creative Studios et les sessions disponibles dans votre Apple Store local, consultez cette page ici.

