Aujourd’hui chez Apple et le NMAAM célèbrent le Black Music Month

À Nashville, Today at Apple célèbre le travail des musiciens afro-américains avec des sessions virtuelles co-créées par Apple Music et le National Museum of African American Music.

La série Music Legacy reconnaît le Mois de la musique noire, célébré en juin, comme un moment pour explorer la riche histoire de la musique, de l’histoire et de la culture. Du 8 au 15 juin, vous pouvez assister à des sessions virtuelles avec les meilleurs auteurs-compositeurs et producteurs.

Apple a annoncé deux sessions auxquelles s’inscrire aujourd’hui :

L’artiste country Willie Jones discutera de la culture et du contexte de son travail et se plongera dans la création musicale avec Logic Pro sur Mac. L’auteure-compositrice-interprète Valerie June vous aidera à vous inspirer de la riche histoire de la culture afro-américaine et à mener un exercice créatif. Les deux sessions sont modérées par l’hôte d’Apple Music, Rissi Palmer, et les conteurs NMAAM.

En mars dernier, Apple Downtown Nashville a ouvert ses portes au cœur de Music City et à côté du National Museum of African American Music. Le musée est une destination dédiée à inspirer et à éduquer les communautés sur le rôle important que jouent les Afro-Américains dans le façonnement de l’industrie de la musique. Nashville abrite également les studios d’Apple Music Country.

La première collaboration d’Apple avec le NMAAM est virtuelle, mais Apple Downtown Nashville organisera des événements pratiques en magasin à l’avenir lorsque Today at Apple reviendra dans son intégralité. Les sessions Virtual Today chez Apple sont hébergées sur Webex et gratuites. Les noms et visages des autres participants n’apparaîtront pas à l’écran pour protéger votre vie privée.

