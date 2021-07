Aujourd’hui chez Apple s’étend à YouTube avec des projets créatifs inspirés de The Snoopy Show

Aujourd’hui chez Apple, le programme de sessions créatives gratuites conçues pour aider les artistes, les photographes, les musiciens et plus encore à libérer leur potentiel, s’étend sur YouTube.

À partir d’aujourd’hui, vous pourrez regarder à tout moment des sessions animées par des Apple Creative Pros et des invités spéciaux. Le premier épisode de la série en ligne est créé en collaboration avec l’émission Apple TV+ The Snoopy Show.

“Draw Yourself as a Peanuts Character in Pages with a Snoopy Artist” est hébergé par Krista Porter, artiste du storyboard de The Snoopy Show et soutenu par Anthony, un Creative Pro d’Apple Carnegie Library à Washington DC. Vous pourrez suivre le didacticiel. pendant que vous dessinez avec un iPad et un Apple Pencil.

Apple a également publié un guide de références de dessin pour plus d’inspiration.

Aujourd’hui, chez Apple a considérablement augmenté depuis sa création, d’abord inspirant les créatifs avec des sessions dans les Apple Stores, puis en ajoutant des performances plus immersives, des événements adaptés aux villes et des expériences de réalité augmentée interactives. En 2020, Today at Apple a ajouté du contenu en ligne sous la forme de vidéos Today at Apple at Home et une série croissante de sessions Webex qui sont désormais proposées dans le monde entier.

Cette semaine encore, Apple a lancé une série de sessions virtuelles pour célébrer la deuxième saison de Ted Lasso et a étendu son initiative Today at Apple Creative Studios à Bangkok après Los Angeles, Pékin et Londres.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :