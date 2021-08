Aujourd’hui dans les déclencheurs de cheveux racistes [With Comment by John] 10z viral

John a écrit hier sur l’absurdité de l’Université du Wisconsin dépensant 50 000 $ pour déplacer un raciste (vérifie les notes). . . Roche. Oh—d’accord.

Pour ne pas être en reste, je vous donne l’équipe de baseball des Rockies du Colorado. Gardez à l’esprit que la Major League Baseball a déplacé le All Star Game de cette année à Denver, car Denver est une ville plus tolérante sur le plan racial qu’Atlanta. (Étouffez vos gloussements maintenant, s’il vous plaît.) Que faire, alors, d’un fan assis dans les sièges coûteux derrière le marbre, criant l’épithète raciale la plus vile à un joueur afro-américain de l’équipe visiteuse ? Voici ce que les Rocheuses et la MLB en ont fait :

Voici donc le problème : la mascotte des Rocheuses s’appelle « Dinger », qui est l’argot du baseball pour un coup de circuit. Un examen des séquences vidéo montre un fan, l’air décidé à s’éloigner de Lewis Brinson, criant « Dinger ! » – espérant apparemment attirer l’attention de la mascotte pour prendre une photo avec ses enfants. Posez-vous une question : est-ce qu’une personne à Denver, assise dans des sièges coûteux derrière le marbre, se laisserait vraiment aller avec le mot n ? En 2021 ? Aucune personne sensée ne le croirait, mais cela s’est avéré instantanément crédible pour les Rocheuses et la MLB.

Vous pouvez trouver une vidéo de l’épisode, et bien que le son ne soit pas parfait, il est raisonnablement clair que les marchands de course ont tort (pas qu’ils abandonnent facilement la revendication). Les Rocheuses ont donc publié une déclaration ultérieure :

Voici une suggestion si les Rocheuses veulent vraiment créer un « environnement inclusif » : peut-être que les Rocheuses devraient être blâmées pour avoir donné à leur mascotte un nom que les dérangés n’entendraient pas.

PS Étant donné que beaucoup de gauchers n’abandonneront pas la revendication de n-word (vérifiez simplement sur Twitter si vous avez votre équipement de plongée dans les égouts), la personne impliquée essaie de garder l’anonymat en raison de la peur raisonnable de ce qui lui arrivera . Comme James Damore chez Google, je doute que son anonymat persiste, puis préparez-vous à un torrent d’abus de la part de la foule hideuse du CRT. Si les Rocheuses ont un cours, elles donneront à cette personne des billets pour une loge de luxe (privée). Je note que les Rocheuses n’ont même pas eu la décence de s’excuser auprès de ce fan dans leur précipitation au jugement.

JOHN ajoute : Comme Glenn Reynolds aime le dire, la demande de racisme dépasse largement l’offre. Cela explique pourquoi nous recevons une fausse alerte – ou, souvent, un canular pur et simple – après l’autre. Ce qui est intéressant, je pense, c’est à quel point les gens qui accusent faussement les autres de racisme sont généralement sans gêne. Comme, dans ce cas, les Rockies du Colorado et la Major League Baseball. S’ils sont désolés d’avoir faussement et même sans fondement (Brinson et d’autres sur le terrain ont déclaré n’avoir entendu aucune insulte raciale) ont accusé un fan d’avoir crié à plusieurs reprises le mot n à un joueur adverse, ils ne le montrent pas.

Je suppose qu’ils ne sont pas désolés du tout. Les cadres réveillés d’institutions comme la MLB et les Rocheuses, petits bureaucrates pour la plupart, dénoncent le racisme afin d’afficher leur propre vertu. S’il s’avère que leur accusation était fausse, cela n’a pas vraiment d’importance. Leur vertu a été exposée malgré tout. Ainsi, nous voyons un flot incessant de fausses accusations, sans aucune conséquence pour les accusateurs.