Aujourd’hui est-il un jour férié et quand sont les jours fériés 2021? 10z viral

L’été approche à grands pas lorsque le soleil se lève – juste à temps pour l’arrivée d’un week-end férié.

Maintenant que les amis et les familles peuvent se mélanger à l’intérieur, beaucoup espèrent profiter au maximum du temps chaud et profiter du week-end férié avec leurs proches.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le jour férié de mai…

Est-ce qu’aujourd’hui est un jour férié ?

Aujourd’hui, lundi 31 mai 2021 est un jour férié.

Il est connu comme le jour férié de la fin du printemps et tombe à l’époque traditionnelle de la Pentecôte.

Quels sont les jours fériés restants en 2021 ?

Il y a huit jours fériés en Angleterre et au Pays de Galles en 2021 et voici les dates restantes :

Jour férié de printemps – lundi 31 mai Jour férié d’été – lundi 30 août Jour de Noël – lundi 27 décembre Boxing Day – mardi 28 décembre

L’Écosse a 10 jours fériés en 2021 et ce sont les dates restantes:

Jour férié de printemps – lundi 31 mai Jour férié d’été – lundi 2 août Saint-André – mardi 30 novembre Jour de Noël – lundi 27 décembre Boxing Day – mardi 28 décembre

L’Irlande du Nord compte également 10 jours fériés en 2021 et voici les dates restantes:

Jour férié de printemps – lundi 31 mai Anniversaire de la bataille de la Boyne – lundi 12 juillet Jour férié d’été – lundi 30 août Jour de Noël – lundi 27 décembre Boxing Day – mardi 28 décembre

Quels sont les jours fériés en 2022?

Nous allons avoir un jour férié supplémentaire l’année prochaine en l’honneur du jubilé de platine de la reine.

Jour de l’An (jour de remplacement) – Lundi 3 janvier Mardi 4 janvier (Ecosse uniquement) Saint Patrick (Irlande du Nord uniquement) – Jeudi 17 mars Vendredi saint – Vendredi 15 avril Lundi de Pâques – Lundi 18 avril Début mai banque jour férié – Lundi 2 mai Jour férié de printemps – Jeudi 2 juin Jour férié du jubilé de platine – Vendredi 3 juin Bataille de la Boyne (Irlande du Nord uniquement) – Mardi 12 juillet Jour férié d’été (Écosse uniquement) – Lundi 1er août Été jour férié (Angleterre et Pays de Galles uniquement) – Lundi 29 août Mercredi 30 novembre (Écosse uniquement) Boxing Day – Lundi 26 décembre Jour de Noël (jour de remplacement) – Mardi 27 décembre

Les trains et les bus circulent-ils les jours fériés ?

Les bus et les trains circulent les jours fériés, sauf s’il y a eu une annonce spécifique pour un service particulier.

Certaines lignes de train ont tendance à effectuer des travaux essentiels pendant les jours fériés, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des perturbations, mais il y a souvent beaucoup de préavis donné.

Sinon, les bus circuleront tout au long des jours fériés, mais moins fréquemment qu’un lundi normal.

La plupart des services de bus assurent leur service le dimanche les jours fériés, ce qui signifie que vous pouvez toujours prendre un bus, mais qu’ils peuvent se terminer plus tôt ou avoir des interruptions de service plus longues. .

Si vous faites partie des Britanniques qui doivent voyager ce jour férié, la plupart des services de bus ont un horaire que vous pouvez suivre en ligne afin que vous n’ayez pas à attendre un bus qui ne viendra pas.

Comment obtenir plus de jours de congé avec vos jours fériés

Si vous habitez en Angleterre et au Pays de Galles, Metro.co.uk ont trouvé comment obtenir près de sept semaines de congé avec seulement 19 jours de congé annuel.

Par exemple, si vous vouliez une période plus longue en été, grâce au jour férié d’été du 30 août, la réservation de congés annuels du 31 août au 3 septembre vous donnera neuf jours de congé consécutifs pour seulement quatre jours sur votre allocation.

Nous vous suggérons de soumettre le reste de vos demandes de congés annuels avant que vos collègues ne découvrent cette astuce également…



