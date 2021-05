Aujourd’hui est le jour de l’Internet et c’est ainsi que nos vies ont changé

Comme chaque 17 mai depuis 2005, les pays hispanophones célèbrent la journée Internet. Un événement très important non seulement pour les utilisateurs de technologie, mais pour tout le monde. Il ne fait aucun doute qu’Internet a considérablement amélioré nos vies. L’Internet, pleinement mis en œuvre dans les sociétés modernes, se présente comme un défi dans ces pays en développement. Mais, en plus, nous voulons regarder en arrière et nous rappeler comment ce réseau a réussi à changer nos vies. Ce qui était au départ une expérience de nature militaire, a signifié la grande révolution technologique des XXe et XXIe siècles.

Journée Internet: comment nous avons changé

il y a des choses dans lesquelles Internet a réussi à changer les habitudes de n’importe qui. Il y a seulement 20 ans, vous ne pouviez pas dire que le réseau en était précisément à ses balbutiements, mais nous ne profitons pas des hauts débits. En 2000, la chose habituelle était de se connecter à un modem 56K, qui, pour couronner le tout, souffrait de pannes lors d’un appel. L’apparition des réseaux RNIS et la mise en place du système Wi-Fi pour tout changer, était l’étape précédente vers les réseaux ADSL et fibre, dont nous pouvons actuellement profiter.

Internet y est parvenu nous nous rapportons à notre environnement d’une manière différente. Nous avons changé nos habitudes d’achat, en les faisant dans une large mesure via des plateformes en ligne. Les jeunes, et pas tellement, ne mettent plus les pieds dans une agence de voyages pour partir en vacances, ils recherchent des vols pas chers et des hôtels promotionnels sur internet.

Vous n’avez plus besoin d’attendre un remplaçant pour profiter d’une série à la télévision ou d’un film. Tout ce que vous avez à faire est de le rechercher sur le Web ou de vous abonner à une plateforme de contenu multimédia. Combien de personnes ont jeté des disques et des CD pour les remplacer par des outils comme Spotify ou Apple Music?

Dans la sphère domestique, nous apprécions les haut-parleurs intelligents qui nous fournissent toutes les informations, ils sont capables d’éteindre les lumières pour nous ou de nous donner les dernières nouvelles. Quelque chose qui, il y a quelques années, ressemblait à de la science-fiction et qui c’est déjà une réalité pleinement mise en œuvre. A tel point qu’Amazon, Google ou Apple ont développé des appareils de ce type.

Internet et environnement travail-éducation

Une question très d’actualité, la banque. La fermeture de bureaux qui a lieu en Espagne est le conséquence directe des opérations en ligne. Il y a des gens qui ne marchent plus du tout sur une banque, peut-être pour une gestion importante qui nécessite un certain type de signature, mais rien de plus. De la demande de crédit, de la vérification de vos comptes ou du virement bancaire, tout peut se faire depuis votre téléphone mobile. Et avec les mêmes garanties que si vous étiez au bureau.

Internet est également devenu une excellente plate-forme sur laquelle les services cloud fonctionnent. Quelque chose qui est une tendance croissante et qui nous pouvons en profiter dans différentes versions. Tout comme les plates-formes de contenu détruisent notre collection de films et de disques, les services de stockage dans le cloud font de même avec des accessoires tels que des disques durs externes.

Une pandémie devait survenir pour que nous prenions conscience du rôle d’Internet. Pouvant faire du télétravail, de nombreuses entreprises ont continué d’insister sur la présence physique du travailleur, alors qu’il a été démontré que, dans de nombreux cas, ce n’est pas nécessaire. La bonne infrastructure réseau que nous utilisons a permis aux appels vidéo d’être une constante. Nous devons nous adapter à la réalité de telle sorte qu’Internet soit un véhicule à notre avantage et non un obstacle à surmonter.

L’ombre du coronavirus a également plané sur le domaine de l’éducation, car elle a poussé de nombreuses universités, instituts et écoles à se mettre au travail et continuez à éduquer grâce à Internet. Il est évident que le contact physique et les relations avec ses pairs sont essentiels pour le développement intégral d’un élève, mais dans ce cas, Internet a réussi à sauver le mobilier.

Questions de coeurs emmêlés

Vous souvenez-vous du film Caravan of Women and the Singles of Plan? l’Internet est venu révolutionner le monde des relationsCe qui se faisait autrefois par des publicités dans la presse ou des appels à la radio a sa version numérique. Il ne fait aucun doute que c’est un bon moyen d’élargir notre cercle social, et une bonne preuve en est le nombre de fois qu’ils sont apparus et avec lesquels nous pouvons interagir. Peu importe que vous soyez en Espagne et que vous souhaitiez communiquer avec quelqu’un d’Alaska ou de Norvège, la possibilité existe déjà. Et depuis le confort de votre téléphone ou de votre ordinateur.

Les défis à relever

Les défis auxquels Internet est actuellement confronté sont de continuer à se développer et à arriver à égalité avec partout dans le monde. La fracture numérique est un réel problème dans les pays sous-développés, qui voient comment leurs possibilités de développement sont confrontées au problème des réseaux précaires.