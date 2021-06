Aujourd’hui est le meilleur jour de l’année pour profiter du mois d’essai gratuit d’Amazon Prime | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Prime Day est célébré les 21 et 22 juin, c’est donc le moment de vous inscrire à Amazon Prime si vous ne l’avez pas déjà fait, juste avant le début des ventes.

Si vous n’avez pas suivi l’actualité autour du Prime Day de 2021, cette année il y a des changements, et c’est qu’Amazon a ramené la célébration de son grand événement au mois de juin pour la première fois de l’histoire, juste avant les vacances d’été.

Le Prime Day 2021 est célébré les 21 et 22 juin, c’est-à-dire qu’il ne commence que demain, vous êtes donc sûrement intéressé à être un utilisateur Amazon Prime lorsque les offres commencent, et c’est une condition essentielle pour pouvoir bénéficier de milliers de remises.

La bonne nouvelle est que même aujourd’hui, seulement 24 heures avant le début de l’événement, vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, pas de durée déterminée de toute nature.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Ce sont 30 jours gratuits pendant lesquels vous pouvez non seulement acheter le Prime Day beaucoup moins cher, mais aussi vous aurez la livraison gratuite sur pratiquement toutes vos commandes, dans de nombreux cas avec une livraison en seulement 24 heures.

Aujourd’hui est sans aucun doute le meilleur jour de l’année pour s’inscrire au mois d’essai gratuit.

Vous n’avez besoin que d’un compte e-mail et d’une carte

L’inscription à Amazon Prime est extrêmement simple. Il vous suffit d’aller sur la page d’inscription et d’y entrer quelques informations de base sur la personne qui crée le compte.

La plupart du temps, vous avez besoin d’un compte de messagerie qui n’est pas déjà lié à un autre compte Amazon, en plus d’une carte bancaire valide.

Il faut noter que aucun débit ne sera prélevé sur cette carte jusqu’à la fin du mois d’essai, bien que si vous le souhaitez, vous pouvez annuler l’abonnement avant que cela ne se produise.

Prime Student : plus de mois d’essai et 50 % de réduction

Si vous êtes étudiant et pouvez le prouver (par exemple avec une plaque d’immatriculation), Amazon a une offre encore meilleure pour vous.

Avec Prime Student, l’essai gratuit est de trois mois, soit 90 jours. Non seulement cela, mais plus tard, si vous souhaitez continuer dans le programme, vous ne paierez que 18 euros par an, la moitié de ce que quelqu’un d’autre paierait.

À l’abonnement, il faut ajouter un accès complet à Prime Video, avec des centaines de séries et de films de haut niveau.

Nous expliquons ici en détail comment cela fonctionne et comment s’inscrire à Prime Student.

