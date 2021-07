in

08/07/2021 à 12:53 CEST

Daniel Guillen

La récente signature du PSG, Sergio Ramos, a assuré qu’il aborde cette nouvelle étape avec le plus grand enthousiasme pour les médias du club : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet ambitieux, de rejoindre une équipe avec de grands joueurs.”.

La centrale, qui n’est pas parvenu à un accord de renouvellement avec le Real Madrid, a signé pour le club parisien sans frais et concourra sous la direction de Mauricio Pochettino jusqu’à la saison 2022/23 : “C’est un club qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau avec des bases solides. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour remporter des titres..

L’ancien joueur de Séville a également exprimé sa gratitude dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club : “Je voulais vous informer qu’aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Je suis très heureux d’être ici à Paris. J’ai hâte de vous voir au Parc des Princes”.

BONJOUR SERGIO ! 🇪🇸 @SergioRamos vous salue tous ! 👇 Quel est votre message pour le défenseur espagnol ? 💬 ️ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 💙 pic.twitter.com/7ylzpinB2U – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 8 juillet 2021

Al-Khelaïfi, ravi de son arrivée

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été particulièrement satisfait de l’embauche d’un joueur comme Sergio Ramos : “Paris accueille aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de notre temps. Nous sommes heureux d’annoncer que Sergio Ramos nous rejoint. C’est un footballeur complet, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. C’est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel”.

Dans ce sens, le patron de l’équipe parisienne espère qu’elle sera importante pour l’avenir du club : “Sa longue expérience et ses ambitions sont en parfaite harmonie avec celles du club. Je suis fier de le voir porter le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos fans lui feront un accueil fantastique.”.