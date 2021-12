Aujourd’hui est un rendez-vous parfait pour 25 secrets sur Miss Congeniality

20. La ligne classique « Perfect Date » a une importance particulière

Chaque année, le 25 avril, des mèmes apparaissent pour célébrer la citation bien-aimée du film de Miss Rhode Island sur le « rendez-vous parfait », qu’elle interprète à tort comme son jour préféré sur le calendrier plutôt que sa sortie romantique idéale. En fin de compte, le scénariste Marc Lawrence a écrit la ligne, mais Donald l’a modifiée en changeant la date pour l’anniversaire de sa propre femme.

« Je viens de dire : ‘Est-ce que ça pourrait être le 25 avril ? C’est l’anniversaire de ma femme' », a révélé le réalisateur. « Je suis donc très heureux que chaque année, le jour de son anniversaire, il y ait tous ces mèmes. »

21. Obtenir le dernier rire

Donald a déclaré qu’il incluait intentionnellement des scènes supplémentaires dans les premières coupes de ses films, juste au cas où quelque chose se produirait avec un public auquel il ne s’attendait pas, de sorte que les critiques ne sont jamais invités à ces projections. Mais, s’est souvenu le réalisateur, blogueur de cinéma Harry Knowles s’est faufilé dans une projection test et « lui a donné la critique la plus cinglante et la pire de tous les films, y compris en m’appelant pour avoir personnellement ruiné la carrière de Sandy Bullock ».

Heureusement, le studio n’a pas semblé déconcerté par le buzz négatif du début, et finalement le film a toujours été un succès, rapportant 212 millions de dollars dans le monde sur un budget de 45 millions de dollars. « La seule chose que je puisse dire », a déclaré Donald, « c’est que je suis vraiment content que le film ait été un énorme succès et une sorte de comédie classique, gagnant beaucoup d’argent, de sorte que je puisse en quelque sorte retourner doucement mon doigt à cette revue et allez, ‘Heh, heh!’ «