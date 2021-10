« Aujourd’hui était frustrant, mais c’est comme ça »

10/10/2021 à 20:38 CEST

L’anglais Lewis Hamilton (Mercedes), sept fois champion du monde de Formule 1, qui, après avoir terminé cinquième ce dimanche Grand Prix de Turquie a donné la direction de la Coupe du Monde au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a déclaré à Istanbul Park que le jour pour lui « C’était frustrant », mais c’est « c’est ce que c’est ».

« Aujourd’hui, c’était frustrant, mais c’est comme ça. Je me sentais bien quand je roulais en troisième position et je pensais que si je pouvais tenir ce serait un super résultat, après être parti de la onzième place sur la grille », a commenté après la course turque humide, Hamilton, 36 ans, qui compte 256,5 points dans la course, soit six de moins que ‘Mad Max’.

« Les décisions stratégiques dans des conditions comme aujourd’hui peuvent être très difficiles à prendre. Par nature, j’aime prendre des risques ; et quand j’étais troisième, j’avais l’intention de sauter l’arrêt lorsque tout le monde s’est arrêté pour mettre de nouveaux pneus intermédiaires (pneus composés), en espérant que je pourrais avoir une chance de passer aux slicks plus tard et de gagner de bonnes positions « , a-t-il déclaré le spectaculaire et excentrique champion de Stevenage.

« Ensuite, l’équipe a pris la décision d’arrêter, et vous devez faire confiance à votre équipe, accepter les décisions qu’elle prend et espérer qu’elles sont les bonnes. Comme je le dis toujours, nous gagnons en équipe et perdons en équipe. » a expliqué ‘Sir’ Lewis ce dimanche à Istanbul Park.

« Dans l’ensemble, la voiture s’est très bien comportée ce week-end et Valtteri (Bottas, son coéquipier finlandais, qui a remporté la course) a fait un excellent travail aujourd’hui », a déclaré la star anglaise. nous serons en bonne position à la fin de la saison« , a déclaré Hamilton après avoir terminé cinquième du Grand Prix de Turquie.