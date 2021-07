Aujourd’hui étape 21 du Tour de France, en direct

in

SPORT.es

0

opt-ncrr-page = “50”

Le Tour de France 2021 affronte aujourd’hui la vingt et unième et dernière étape de l’épreuve qui passera par Chatou jusqu’aux Champs Elysées à Paris (108,4 km). Dans cette étape finale, les tableaux principaux sont le record d’Eddy Merckx que Mark Cavendish peut battre et le deuxième sacre consécutif de Tadej Pogacar en tant que vainqueur du Tour. Si vous ne voyez pas le live, cliquez sur ICI.

Plus d’informations

Plus d’informations

Tadej Pogacar slovène (EAU) est déjà champion du Tour de France 2021.

Suivez le Tour de France sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

De là, vous pouvez profiter de toutes les étapes du Tour de France 2021 en direct et en ligne grâce à nos commentaires en temps réel. Vous pouvez également le suivre ouvertement à travers Télédéportation et vivre à travers DAZN sur les chaînes de Eurosport.