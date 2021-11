Aujourd’hui, Galilea Montijo détrônée par la beauté de Tania Rincón | Instagram

Plus beau que Galilée Montijo et Andrea Legarreta?, la belle Tania Rincón a surpris ses followers sur les réseaux sociaux en exhibant sa beauté dans un petit maillot de bain rien de plus et rien de moins que de Puerto Vallarta.

Dans un petit maillot de bain deux pièces vert, avec quelques accessoires dorés et un grand chapeau de soleil, la belle Tania Vanessa Rincón Sánchez, 34 ans, a montré que sa beauté pouvait facilement oublier la belle Galilea Montijo et Andrea Legarreta, ses compagnons de la Programme d’aujourd’hui.

L’animatrice de télévision a vanté à ses abonnés un week-end paradisiaque à Puerto Vallarta où, bien sûr, le soleil, le sable et la mer ne pouvaient être absents dans les moments de plaisir et de détente de l’animateur de Guerreros.

Tania Rincón Elle a posé penchée en arrière de ce qui semble être un yacht avec un grand sourire et posant comme une professionnelle, avec un cœur blanc qu’elle partageait depuis l’endroit où les photographies ont été capturées.

La désormais animatrice du Hoy Program a partagé ces images sur son compte Instagram officiel il y a deux jours, où elle a dépassé les 95 000 réactions sur le célèbre réseau social et a reçu des compliments sans fin dans la boîte de commentaires du célèbre réseau social.

Aujourd’hui, Galilea Montijo détrônée par la beauté de Tania Rincón. Photo : Instagram.

Mais la belle Tania Rincón est allée plus loin, car la célèbre femme portait également le style Jennifer López en pratiquant l’un des sports à la mode dans le monde du divertissement, le paddle surf, bien sûr, elle a également été surprise en train de faire cette activité. Avec un « Ma tête est toujours là … », Rincón a confirmé à quel point il s’était amusé à la destination de la plage.

Mais la belle animatrice du Hoy Program ne montre pas seulement les moments de plaisir de sa vie, cette belle femme sait que pour avoir ces moments, des efforts et des sacrifices sont nécessaires, elle partage donc également son entraînement physique dur qu’elle effectue régulièrement dans les histoires. du célèbre réseau social.

Tania Rincón Il a aussi touché les réseaux sociaux en partageant un moment plus que spécial, ses enfants déguisés selon les dates et avec un autel en toile de fond, selon les traditions des 1er et 2 novembre au Mexique.

L’entrée de l’hôte de Venga la Alegría a Hoy a provoqué une énorme controverse, certains de ses partisans ont assuré qu’il n’aurait pas dû faire un tel changement et que la matinée de Televisa ne le méritait pas; Cependant, plus sont ceux qui sont heureux de la voir plus de temps sur le petit écran et de profiter de sa compagnie du lundi au vendredi.