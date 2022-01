Aujourd’hui, ils dévoilent le salaire d’un chauffeur, plus que Galilea Montijo ? | Instagram

Plus que Galilea Montijo ?L’arrivée de Carmen Muñoz, ancienne animatrice d’Enamorándonos al Programa Hoy a fait grand bruit et bien qu’ils aient affirmé qu’elle était une hôte invitée, tout semble indiquer que ce n’est pas le cas.

Selon cela, Carmen Muñoz n’a pas atteint le Programme d’aujourd’hui seulement pour remplacer Andrea Legarreta pendant les vacances comme il s’en serait sorti, mais serait venu pour rester et aurait même une grosse somme d’argent pour salaire.

La publication assure que le salaire de l’ancien animateur de TV Azteca serait un peu en dessous ni plus ni moins que l’animateur le plus âgé de la star du matin de Televisa, Andrea Legarreta avec un montant non négligeable.

Carmen Muñoz aurait quitté TV Azteca pour rien de plus et rien de moins que huit cent mille pesos par an, une très bonne proposition pour l’ancien animateur d’Al Extremo. Malgré cela, ce qui a été officiellement traité, c’est que l’hôte a rejoint Televisa, mais pas pour faire partie de ses chaînes principales.

C’est dans le même programme Hoy que la présentatrice a partagé ce que serait son nouveau projet, qui sera réalisé à Unicable, donc beaucoup n’ont pas expliqué que Muñoz avait accepté de participer à quelque chose de petit étant l’une des reines du concours.

Cependant, ils assurent qu’en réalité Carmen Muñoz rejoindra le casting du Hoy Program en remplacement de la bien-aimée Tania Rincón, qui, selon eux, n’a pas fini de se connecter avec le public et rejoindrait les chefs d’orchestre de Cuéntamelo Ya !.

Rappelons-nous que Rincón était également un talent de TV Azteca, faisant partie de Venga la Alegría pendant longtemps, jusqu’à ce qu’il rejoigne Televisa dans des programmes comme Guerreros et enfin, rejoignant officiellement l’étoile du matin après le départ de Marisol González.

Le départ de González de Hoy était plein de rumeurs, car certains disent que l’ancienne reine de beauté ne serait pas à l’aise avec son travail grâce à Andrea Legarreta et Galilea Montijo, qui la dérangeraient par « envie » de ne pas vouloir être éclipsé à la caméra.

Malgré ce qui a été dit, le modèle a également nié à tout moment qu’il y avait une mauvaise relation avec les chefs d’orchestre vedettes de Aujourd’huiIl a même assuré qu’il reviendrait au programme le moment venu.

Marisol González a assuré que ce sont des problèmes personnels qui l’ont tenue à l’écart à Hoy et qu’elle a dû déménager pour soutenir son mari dans ses nouveaux projets professionnels, en plus d’avoir plus de temps pour sa famille.