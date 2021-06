“Aujourd’hui je n’ai pas demandé la chemise”

22/06/2021 à 17h47 CEST

Robin Gosens a signé l’une des performances dont il se souviendra toute sa vie. Avec un but et une passe décisive – trois si l’on tient compte du fait que ses passes ont provoqué les buts contre son camp de Rúben Dias et Raphael Guerreiro, l’ailier allemand est devenu le pire cauchemar de Nélson Semedo lors du match entre le Portugal et l’Allemagne, qui s’est soldé par un score de 2-4.

En plus d’aider son équipe à se rapprocher des huitièmes de finale, Gosens a pu se venger de Cristiano Ronaldo, qui lui a refusé son maillot lors de l’Atalanta-Juventus cette saison. “Après le match contre la Juventus, je voulais réaliser mon rêve d’avoir le maillot de Cristiano Ronaldo. Après le coup de sifflet final, je suis allé vers lui, je ne suis même pas allé avec le public pour fêter ça. Je lui ai demandé : Cristiano, peux-tu changer ma chemise ? Il ne m’a même pas regardé et a juste dit non. J’étais totalement rouge et embarrassé. Connaissez-vous ce moment où quelque chose d’embarrassant vous arrive et vous cherchez à voir si quelqu’un l’a remarqué ? C’est exactement ce que j’ai ressenti et j’ai essayé de le cacher », a admis la voie allemande.

Après la fin de l’affrontement entre le Portugal et l’Allemagne et après avoir reçu le prix du meilleur joueur du match, Gosens a rappelé cet incident. “Aujourd’hui je n’ai pas demandé le maillot à Cristiano. Je veux profiter de cette victoire.”