14/11/2021 à 21:34 CET

.

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a terminé sixième ce dimanche du Grand Prix du Brésil -de Sao Paulo, cette année-, le dix-neuvième du Championnat du monde de F1, a déclaré sur le circuit d’Interlagos qu’il partait « pour un ‘top 5’ et « fini » sixième, donc il n’est pas « content ».

Sainz, 27 ans, parti troisième, a rencontré au départ son ancien coéquipier anglais Lando Norris (McLaren) et a perdu une grande partie de ses options dans ce set. « Toute la course a été là, au contact de Lando; ce qui est la conséquence d’un mauvais départ que je dois revoir, car ils m’ont dit à la radio que j’avais tout fait correctement, mais je veux le revoir », a souligné l’Espagnol de Ferrari, qui est septième de la Coupe du monde, avec 139 points et demi, soit huit et demi de moins que son coéquipier monégasque Charles Leclerc, qui a terminé ce dimanche cinquième, une place devant lui.

« Aujourd’hui, je visais un ‘top 5’ et j’ai terminé sixième, donc je ne suis pas content »Le pilote madrilène a commenté la chaîne de télévision Dazn après la course qui s’est déroulée sur l’autodrome Jose Carlos Pace de Sao Paulo.

« J’ai été rapide tout le week-end; et pendant deux week-ends j’allais autant ou plus vite que Charles (Leclerc) et que, à cause d’un mauvais départ, il se retrouve devant moi », a déclaré Sainz sur le circuit dans celui qui a signé le premier de ses cinq podiums dans la catégorie reine. « Mais c’est ce qu’il y a », a démissionné le fils du double champion du monde espagnol des rallyes – et triple vainqueur du rallye Dakar – du même nom.

« Ce fut une bonne journée, en général, pour l’équipe »Sainz a déclaré, faisant référence à la troisième place que Ferrari a confirmée au Championnat du monde des constructeurs, qu’elle occupe avec 287,5 points, avec désormais 31 et demi d’avance sur McLaren, qui est quatrième.

« Nous avons ajouté de bons points pour l’équipe et nous allons au Qatar avec de bons sentiments », a déclaré Carlos Sainz après avoir terminé sixième au Brésil.