Aujourd’hui la 12e étape du Tour de France, en direct

in

SPORT.es

0

opt-ncrr-page = “50”

Le Tour de France 2021 affronte aujourd’hui une douzième étape très spéciale entre les villes de Saint Paul Trois Châteaux et Nîmes (159,4 km). Après une nouvelle victoire de Van Aert, nous vivrons ni plus ni moins qu’un voyage à travers des ruelles étroites et la montée vers la Côte du belvédère. Si vous ne voyez pas la narration en direct, cliquez sur ICI.

Plus d’informations

Plus d’informations

Pogacar fait face à une étape difficile après la victoire dans la 11ème étape de Van Aert à Malaucènce.

Suivez le Tour de France sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

NOUVELLES CONNEXES

Valverde : “Il reste beaucoup de Tour, aujourd’hui tu peux être troisième et demain huitième”



Van Aert : « La plus belle victoire »



De là, vous pouvez profiter de toutes les étapes du Tour de France 2021 en direct et en ligne grâce à nos commentaires en temps réel. Vous pouvez également le suivre ouvertement à travers Télédéportation et vivre à travers DAZN sur les chaînes de Eurosport.