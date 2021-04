“ Aujourd’hui, la police tuera 3 personnes ” ⋆ .

Le spectacle des Oscars de cette année était une épave de train inattaquable de signalisation de vertu BLM et d’un mauvais éclairage. Un étudiant de première année en cinéma aurait pu produire un meilleur spectacle que ce désordre.

Les cris à BLM ont atteint un sommet lors du discours d’acceptation de Travon Free. Free a partagé un Oscar du meilleur court métrage d’action en direct avec le co-réalisateur Martin Desmond Roe, pour le film Netflix Two Distant Strangers. Two Distant Strangers parle d’un jeune homme noir assassiné par la police.

Gratuit: Aujourd’hui, la police tuera trois personnes. Et demain, la police tuera trois personnes. Et le lendemain, la police tuera trois personnes. Parce qu’en moyenne, la police américaine tue chaque jour trois personnes. Ce qui équivaut à environ 1 000 personnes par an. Et ces personnes se trouvent être des personnes noires de manière disproportionnée. Vous savez que James Baldwin a dit un jour: «La chose la plus méprisable qu’une personne puisse être est indifférente à la douleur des autres», alors je vous demande simplement de ne pas être indifférent. S’il vous plaît, ne soyez pas indifférent à notre douleur.

L’écrivain communiste James Baldwin semble être populaire auprès des partisans du BLM. Baldwin a également été cité dans une performance anti-police remplie de haine aux Grammys de cette année.

Free ne sait-il pas que l’écrasante majorité des personnes tuées dans les affrontements avec la police étaient armées et dangereuses? Pense-t-il que la police sillonne le pays à la recherche de gens? Peut-être pense-t-il que le policier qui a récemment sauvé la vie d’une jeune femme en tirant sur l’assaillant armé d’un couteau Ma’Khia Bryant aurait dû laisser mourir la fille non armée.

Donc, nous devons répéter une fois de plus, pour les gens à l’arrière: la base de données du Washington Post sur les tirs mortels de la police ne répertorie que 14 victimes noires non armées et 25 victimes blanches non armées en 2019. En 2020, 1021 personnes ont été abattues par la police mais seulement 55 d’entre eux ont été jugés par le Washington Post comme non armés, donc 95% étaient armés et constituaient une menace pour les autres. Bien que tout décès soit une tragédie, il n’y a pas d’épidémie de flics tuant des victimes non armées. Il s’agit d’un outrage fabriqué destiné à remplir les coffres des militants de gauche et à promouvoir la division raciale.

Et, bien sûr, cela fournit également à Hollywood des films pour lesquels ils peuvent se récompenser et applaudir dans leur petite bulle.