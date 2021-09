Aujourd’hui, le météorologue Willard Scott est mort à 87 ans

Météorologue emblématique de l’émission d’aujourd’hui Willard Scott vous êtes morts. Il avait 87 ans.

Scott est décédé le samedi 7 septembre. 4. Il a été météorologue dans la série NBC pendant plus de deux décennies et était connu pour avoir souhaité un joyeux anniversaire aux téléspectateurs qui ont eu 100 ans. Il a été remplacé par le co-animateur actuel Al Roker. Scott laisse dans le deuil sa femme Paris athée et ses enfants Sortie et Marie de son précédent mariage avec sa femme Mary Dwyer Scott, décédé en 2002.

“Nous avons perdu Willard Scott décédé paisiblement à 87 ans entouré de sa famille, dont ses filles Sally et Mary et sa charmante épouse, Paris”, a tweeté Roker. “Il était vraiment mon deuxième père et je suis là où je suis aujourd’hui grâce à son esprit généreux. Willard était vraiment une #icône de diffusion.”

Scott est né à Alexandrie, en Virginie. en 1934. Adolescent, il a travaillé comme page à la station de radio NBC WRC à Washington, DC. Il est diplômé de l’American University avec un BA en philosophie et religion.