Aujourd’hui, le programme a une démission de plus, la raison de l’argent | Instagram

L’une des nouvelles les plus tristes qui continue de hanter le programme Hoy est la démission d’employés, cette fois la raison était l’argent.

Tout au long de cette année 2021, il y a déjà eu plusieurs pilotes du programme du matin qui ont dû abandonner et maintenant une personne de plus la rejoint, il venait de gagner l’affection et l’admiration de tous en très peu de temps.

Parce qu’en ce moment il n’était pas dans la meilleure situation financière, il avait décidé abandonner, afin de chercher un travail où j’avais un revenu plus élevé de de l’argent.

On parle de Silverio Rocchi l’un des participants du segment « Les étoiles dansent aujourd’hui » était celui qui a décidé de se retirer volontairement du programme.

Dès le début de la deuxième saison, Rocchi, le célèbre footballeur mexicain, a immédiatement remporté les applaudissements du public, surpris par ses compétences sur le terrain et est immédiatement devenu l’un des favoris du programme.

Étant donné que les revenus qu’il percevait n’étaient pas suffisants pour couvrir ses dépenses, il avait pris la forte décision de prendre sa retraite, sûrement certains des participants étaient excités parce que la compétition allait partir, mais d’un autre côté ce n’était pas que de l’émotion, plutôt de la tristesse pour son départ.

Il y a encore une semaine, Rocchi continuait à apparaître dans les publications Instagram sur Programme d’aujourd’huiSa partenaire, la belle actrice, animatrice et politicienne mexicaine Suggey Ábrego, était apparemment un peu inquiète de la décision de son partenaire.

Il est même mentionné que lors de l’émission et devant les chauffeurs Andrea Legarreta ainsi qu’Arath de la Torre, il a mentionné qu’il n’avait pas pu payer la pension alimentaire de ses enfants et qu’il devait également le loyer de son appartement.

Il a mentionné que sa situation était telle qu’il avait mangé et dîné au domicile de l’acteur et chanteur Julio Camejo, qui a fait preuve de solidarité avec lui.

Où Silverio Rocchi a-t-il joué ?

Le gardien mexicain a eu l’opportunité de participer dans 7 clubs au total dans quatre pays : le Mexique, l’Espagne, l’Italie et l’Uruguay.

Le club dans lequel il a participé au Mexique était: Puebla et Lobos de la BUAP, en Espagne c’était là où il était dans plus de clubs étaient 3 au total: Barcelona Atletic, Club Deportiu Masnou et UDA Gramenet, quant à l’Italie il était à Vicenza et Cerro En uruguay.

Silverio Rochi a participé à un championnat international : la Coupe du monde de football des moins de 17 ans qui s’est déroulée au Pérou, en jouant pour l’équipe de football des moins de 17 ans du Mexique.