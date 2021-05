Aujourd’hui, les sessions Apple célèbrent la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité

Le 20 mai est la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, et Apple célèbre en rendant ses sessions virtuelles Today at Apple les plus populaires encore plus accessibles.

Apple proposera des sessions Getting Started with iPhone et Getting Started with iPad présentées en direct en American Sign Language. Les sessions de mise en route couvrent les principes de base d’iOS et d’iPadOS, la personnalisation et les astuces préférées.

Les sessions Virtual Today at Apple sont hébergées sur Webex et les participants peuvent communiquer avec Apple Creative Pro via un chat en direct. Les noms et visages des autres participants n’apparaîtront pas à l’écran pour protéger votre vie privée. Comme toutes les sessions Today at Apple, les événements de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité sont gratuits pour tous. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web d’Apple via les liens ci-dessous:

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions sont passées du magasin à en ligne et le début de la pandémie, et le nouveau format a rendu les sessions plus accessibles aux clients qui ne peuvent pas visiter un magasin ou qui ont besoin de l’aide d’un interprète. Apple propose également une vidéo Today at Apple at Home couvrant l’application Clips présentée en American Sign Language. Tout client peut demander un interprète en langue des signes pour sa visite Apple Store sur le site Web d’Apple.

La Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité en est à sa dixième année de promotion de l’accès numérique et de l’inclusion pour plus d’un milliard de personnes handicapées ou handicapées.

