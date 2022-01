Aujourd’hui marque 15 ans depuis que Steve Jobs a dévoilé l’iPhone d’origine

Nous sommes aujourd’hui le 9 janvier, ce qui signifie que cela fait 15 ans que le PDG d’Apple, Steve Jobs, est monté sur scène à la Macworld Expo de San Francisco, en Californie, et a donné au monde son premier aperçu de l’iPhone, un appareil qui allait tout changer.



L’‌iPhone‌ d’origine était une toute petite chose avec un écran LCD de 3,5 pouces, un simple bouton d’accueil, un châssis épais, d’énormes lunettes, un processeur Samsung et un appareil photo de 2 mégapixels, mais il ne ressemblait à rien d’autre. le marché à l’époque.

Les smartphones de l’époque s’appuyaient sur une zone d’affichage limitée, des claviers matériels et des stylets pour l’interaction à l’écran, mais l’iPhone‌ se distinguait car il comportait un nombre limité de boutons physiques et s’appuyait à la place sur un écran multi-touch, qui était plus intime et interactif. .

Jobs a décrit l’‌iPhone‌ comme trois produits révolutionnaires en un : un iPod avec commandes tactiles, un téléphone et un appareil de communication Internet révolutionnaire. « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone », a déclaré Jobs, et il n’aurait pas pu avoir plus raison.



Depuis 2007, Apple est à la pointe de la conception de téléphones mobiles, dictant les fonctionnalités et les capacités indispensables aux smartphones et inspirant d’autres fabricants à suivre ses traces. Des fonctionnalités telles que Touch ID, Face ID, des designs élégants et une technologie de caméra incroyable ont permis à Apple de rester compétitif, tout comme d’autres améliorations au fil des ans. Plus tôt cette semaine, nous avons mis en évidence 15 modifications apportées par Apple depuis l’introduction de l’iPhone‌ d’origine.

Aucun autre fabricant de smartphones n’a été en mesure d’égaler la profonde intégration matérielle et logicielle d’Apple ou ses conceptions de puces sans précédent, et c’est pourquoi les iPhones continuent d’être le smartphone de choix pour un grand nombre de personnes dans le monde.

Apple a déclaré en janvier 2021 qu’il y avait plus d’un milliard d’iPhones actifs dans le monde, ce qui est un nombre stupéfiant, et le succès de l’iPhone‌ a conduit Apple à devenir la première entreprise au monde à dépasser une valorisation de 3 000 milliards de dollars.

Chaque année, Apple parvient à nous enthousiasmer pour une itération sur un produit vieux de 15 ans. Il y a des mises à jour prometteuses en magasin pour l’iPhone 14, y compris le premier design sans encoche qui verra Apple adopter un écran perforé qui offrira plus d’espace d’écran disponible.



Nous attendons également des performances plus rapides que jamais avec l’A16, des améliorations de la 5G et des fonctionnalités de sécurité innovantes telles que la détection des accidents de voiture et la prise en charge par satellite pour signaler les urgences lorsque le signal cellulaire n’est pas disponible.

Apple explore également l’avenir au-delà de l’iPhone‌, se préparant au jour où le smartphone pourrait être obsolète. Le premier casque AR/VR pourrait être dévoilé en 2022, et bien qu’il soit encombrant, coûteux et axé sur les expériences de réalité virtuelle, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple itère et améliore l’expérience du casque jusqu’à ce qu’une sorte de casque portable devienne indispensable. .



Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’iPhone‌ lorsque le 30e anniversaire de l’‌iPhone‌ d’Apple arrivera, mais chez MacRumors, nous serons là pour tout vous dire. Que pensez-vous que Apple a en réserve pour un avenir lointain ? Faites le nous savoir dans les commentaires.